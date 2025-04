Inter travolge Milan 4 1 nel derby femminile e blinda il secondo posto

Milano torna ad avere un padrone al femminile. Al Vismara l’Inter travolge il Milan 4-1 nella terzultima giornata della Poule Scudetto e si prende l’ultimo derby stagionale. Una settimana dopo aver ottenuto la storica qualificazione alla Champions League, le ragazze di Piovani blindano matematicamente il secondo posto e certificano anche la superiorità sulle cugine.L’Inter è dominante in avvio di gara e al 7’ il portiere rossonero Fedeli salva su Csizar. Ma sul corner seguente le nerazzurre la sbloccano grazie al tap-in decisivo di Milinkovic, al secondo gol consecutivo in un derby. Il Milan però prende pian piano campo e al 26’ pareggia su rigore: fallo di mano di Merlo e dal dischetto Dompig spiazza Runarsdottir. Il finale di frazione è tutto nerazzurro, ma Wullaert e compagne mancano il gol tre volte. Sport.quotidiano.net - Inter travolge Milan 4-1 nel derby femminile e blinda il secondo posto Leggi su Sport.quotidiano.net Dopo tre pareggi consecutivio torna ad avere un padrone al. Al Vismara l’il4-1 nella terzultima giornata della Poule Scudetto e si prende l’ultimostagionale. Una settimana dopo aver ottenuto la storica qualificazione alla Champions League, le ragazze di Piovanino matematicamente ile certificano anche la superiorità sulle cugine.L’è dominante in avvio di gara e al 7’ il portiere rossonero Fedeli salva su Csizar. Ma sul corner seguente le nerazzurre la sbloccano grazie al tap-in decisivo di Milinkovic, algol consecutivo in un. Ilperò prende pian piano campo e al 26’ pareggia su rigore: fallo di mano di Merlo e dal dischetto Dompig spiazza Runarsdottir. Il finale di frazione è tutto nerazzurro, ma Wullaert e compagne mancano il gol tre volte.

