Inter Roma nuova chance per Correa Probabile formazione

Inter-Roma si disputerà domani 27 aprile alle ore 15 allo Stadio San Siro: di seguito la Probabile formazione del tecnico Simone Inzaghi.LA SFIDA – Inter–Roma è un match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A 2024-2025. La squadra nerazzurra si presenta alla sfida in assenza di quel vantaggio di tre punti, nei confronti del Napoli secondo in classifica, che conservava fino allo scorso turno di Campionato. Dopo la sconfitta con il Bologna, rimediata all'ultimo minuto del match a causa del gol di Riccardo Orsolini in rovesciata, la formazione allenata da Simone Inzaghi ha esaurito gli slot a sua disposizione nel contesto della lotta scudetto. Ulteriori passi falsi potrebbero essere determinanti ai fini della vittoria finale, stante il calendario non proibitivo che attende il Napoli nel prosieguo dell'annata.

