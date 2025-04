Inter rodata Inzaghi tra dominio e verticalità la Roma ne sfrutti stanchezza e assenze

Inter-Roma, con il rispetto per il cordoglio e le onoranze funebri a Papa Francesco a scontrarsi con il bisogno di giocare subito tale sfida, sia per tutelare la veridicità del campionato che per permettere ai nerazzurri di riposarsi, in vista della semifinale d'andata di Champions contro il Barcellona. Dopo ipotesi, istanze e cambi d'idea, il verdetto ha decretato il randez-vous alle 15:00 di domenica a San Siro, per un match che, neanche a dirlo, risulta fondamentale per entrambe le formazioni.La Roma deve rompere gli indugi, uscire da quella comfort zone che le ha finora permesso di essere perfetta con le "piccole" grazie al minimo sforzo, non sufficiente però per ottenere il bottino pieno con le grandi del campionato. Pareggini opachi come quelli contro Juventus e Lazio non bastano più, per un obiettivo Champions League ancora possibile (3 punti dal Bologna 4°) ma profondamente legato ai necessari exploit contro le big, a cominciare dall'Inter a San Siro.

