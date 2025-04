Inter regalo per Inzaghi dalla Lazio indizio decisivo

Inter mette nel mirino un giocatore dei biancocelesti, può essere il rinforzo ideale per l'allenatore: la svolta dalla Capitale

Dopo due sconfitte consecutive, pesanti e significative, l'Inter deve ritrovarsi in campo per il finale di stagione, non essendo intenzionata a mollare sul più bello, dopo il grande percorso realizzato fino a questo momento. I nerazzurri cercheranno contro la Roma di tornare alla vittoria, Inzaghi ha strigliato i suoi chiamandoli all'ultimo sforzo e a una concentrazione diversa, per le ultime gare di campionato e in vista di una attesissima semifinale di Champions League.

L'allenatore, nel frattempo, pensa anche a quello che sarà il suo probabile prosieguo di avventura sulla panchina Interista. Il rinnovo di contratto non parrebbe essere un problema, l'ambiente Inter del resto dimostra di apprezzarlo umanamente e professionalmente.

