Inter il futuro di Inzaghi è in bilico La decisione del club

Inter non ha dubbi sulla decisione del futuro del tecnico Simone Inzaghi. Di seguito riportato il messaggio chiaro.Si sognava in grande, ma qualcosa è cambiato e ora non è un bel periodo in casa nerazzurra. Sono, infatti, giorni difficili per il club soprattutto dopo le due partite perse consecutivamente. Per la prima volta quest'anno, infatti, l'Inter ha perso con il Bologna, in serie A, e successivamente contro il Milan, in Coppa Italia sancendo l'eliminazione dalla competizione dei nerazzurri.Due sconfitte che hanno causato una serie di critiche nei confronti della rosa, ma anche dell'allenatore. Nonostante ciò, però, la stagione per l'Inter è ancora tanto lunga con la possibilità di chiuderla con due trofei davvero molto importanti: Serie A e Champions League.Inter, possibili dubbi sul futuro di Inzaghi?La squadra nerazzurra è quindi ben concentrata sulle prossime partite con l'obiettivo di ritrovare la vittoria per poter ambire a portare a casa trofei importanti.

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Conferenza stampa Inzaghi pre Milan Inter. Lautaro, Frattesi, portiere e futuro di Arnautovic. Le parole del tecnico - Conferenza stampa Inzaghi pre Milan Inter: le parole del tecnico nerazzurro alla vigilia del derby di Coppa Italia contro i rossoneri Le parole dette durante la conferenza stampa di Simone Inzaghi alla vigilia di Milan Inter, semifinale d’andata della Coppa Italia che andrà in scena domani alle ore 21 a San Siro. QUANTO CONTA AVERE […] 🔗calcionews24.com

Rinnovo Inzaghi, l’Inter pianifica il futuro del tecnico. Lo scenario per l’allenatore piacentino - di RedazioneRinnovo Inzaghi, l’Inter pianifica il futuro del tecnico. Ecco lo scenario che si ipotizza in Viale della Liberazione per l’allenatore piacentino In casa Inter si pensa già al rinnovo di Inzaghi. Il club nerazzurro ha tutto l’interesse e l’intenzione di blindare il tecnico piacentino protagonista, assieme ai suoi ragazzi, di una stagione fin qui ottima. La squadra è infatti in corsa su tutti i fronti e anche il cammino europeo in Champions League sta dando i suoi frutti ed e degno di quello dei top club europei. 🔗internews24.com

Inzaghi Inter, incertezza sul futuro? Pedullà: «I cicli finiscono per tutti…» - di RedazioneInzaghi Inter, incertezza sul futuro? Pedullà: «I cicli finiscono per tutti…» Le parole dell’uomo mercato sul tecnico nerazzurro Sul suo canale YouTube, Alfredo Pedullà ha fornito un aggiornamento generale sul futuro degli allenatori delle principali squadre di Serie A. Ecco l’analisi del giornalista riguardo l‘Inter e sulla situazione di Simone Inzaghi, che ieri ha guidato i nerazzurri alla conquista della semifinale di Coppa Italia. 🔗internews24.com

Le notizie più recenti da fonti esterne

