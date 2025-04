Insufficienti i 5 milioni di euro quanto costano i funerali di Papa Francesco

milioni di euro stanziati da Palazzo Chigi" per i funerali di Papa Francesco "sono assolutamente Insufficienti per coprire le spese, ci sono anche i costi degli oneri straordinari del personale di polizia": lo ha sottolineato il capo della Protezione civile e commissario straordinario per lo svolgimento delle esequie, Fabio Ciciliano, in un'intervista a La Stampa, spiegando che il conto finale sarà molto più alto. "Ci sarà un piano di rendicontazione che ciascuna istituzione metterà in campo", ha detto Ciciliano ricordano che "il funerale di Papa Wojtyla costò circa 30 milioni e allora ci fu uno stanziamento iniziale di 3 milioni ma poi alla fine furono 30, e stiamo parlando di vent'anni fa". Agi.it - "Insufficienti i 5 milioni di euro", quanto costano i funerali di Papa Francesco Leggi su Agi.it AGI - "I 5distanziati da Palazzo Chigi" per idi"sono assolutamenteper coprire le spese, ci sono anche i costi degli oneri straordinari del personale di polizia": lo ha sottolineato il capo della Protezione civile e commissario straordinario per lo svolgimento delle esequie, Fabio Ciciliano, in un'intervista a La Stampa, spiegando che il conto finale sarà molto più alto. "Ci sarà un piano di rendicontazione che ciascuna istituzione metterà in campo", ha detto Ciciliano ricordano che "il funerale diWojtyla costò circa 30e allora ci fu uno stanziamento iniziale di 3ma poi alla fine furono 30, e stiamo parlando di vent'anni fa".

