Infantino ricorda il Papa Ecco cosa mi disse qualche mese fa A settembre per commemorarlo faremo…

Infantino, presidente della FIFA, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione nei confronti del Papa durante il cordoglio. Ecco le parole. CORDOGLIO – «A settembre faremo una partita per i bambini in suo onore, unendo le più grandi leggende.

Veglie di preghiera e messe: la comunità di Latiano ricorda Papa Francesco - LATIANO - Alle ore 20.30 di oggi, presso la chiesa Madre di Latiano, alla vigilia dei funerali che si svolgeranno domani, a Roma, si svolgerà una veglia di preghiera in suffragio di Papa Francesco. Tre sante messe, mentre nella capitale si celebrano i novendiali (nove giorni di messe in... 🔗brindisireport.it

Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: “Tutto nasce per fiorire” - (Adnkronos) – "Tutto nasce per fiorire, lo diceva un prete. Un prete di periferia, si chiamava Francesco". Jovanotti ricorda Papa Francesco dal palco del Palaeur, nel corso della prima serata romana della sua tournée. Le sue parole vengono accolte da una lunghissima standing ovation, con qualche bandiera dell’Argentina che spunta tra il pubblico. —[email protected] (Web Info) L'articolo Jovanotti ricorda Papa Francesco nel concerto: “Tutto nasce per fiorire” proviene da Webmagazine24. 🔗.com

Gianni Infantino ricorda Papa Francesco: un esempio di speranza e passione per il calcio - Il presidente della Fifa, Gianni Infantino, omaggia Papa Francesco, sottolineando il suo amore per il calcio e il suo ruolo educativo. 🔗msn.com

Infantino e Ceferin ricordano Papa Francesco: “Un grande uomo” e "Un faro di speranza" - (ANSA) - ROMA, 21 APR - "Sono profondamente addolorato per la scomparsa di Papa Francesco. Ho avuto il privilegio di trascorrere del tempo con lui in un paio di occasioni, nelle quali ha ... 🔗firenzeviola.it