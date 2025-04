Ilgiorno.it - Indovina chi viene a casa. Per sconfiggere davvero la solitudine degli anziani

"La morte non arriva con la vecchiaia, ma con la". Basterebbe questo pensiero del grande scrittore Gabriel Garcia Marquez, per riflettere su cosa significhi esser soli da. Un binomio, senilità e, che nelle nostre società sembra essere inscindibile, quasi un naturale momento delle parabole esistenziali di tante persone, in particolar modo di chi un partner non ce l’ha più. Ed è proprio per opporsi a questa deriva che da pochi mesi è nato a Milano “chi”, un progetto di cura e socialità per persone anziane sole e residenti in città, promosso da “Fondazione di Comunità Milano” e “Fondazione Amplifon”, in partenariato con “Fondazione Aquilone” e “La Bottega di Quartiere”, con il patrocinio del Municipio 9.Attraverso azioni di accompagnamento e assistenza nelle piccole pratiche quotidiane e interventi di manutenzione dell’abitazione, il progetto sperimenta un percorso di welfare locale che coinvolge tanti volontari.