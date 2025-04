Incontro molto produttivo fra Trump e Zelensky prima dei funerali di Papa Francesco

prima dell’inizio dei funerali di Papa Francesco, c’è stato un Incontro a Roma tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e il suo omologo ucraino Volodymyr Zelensky. Lo fa sapere la Casa Bianca, aggiungendo che il faccia a faccia è stato “molto produttivo”. L’Incontro è stato confermato anche da funzionari del governo di Kiev. I due leader hanno concordato di proseguire i colloqui dopo la cerimonia funebre.Trump e Zelensky – che non si vedevano dal 28 febbraio, giorno del loro Incontro-scontro alla Casa Bianca – partecipano alla cerimonia in Vaticano insieme a una cinquantina di capi di stato e di governo e a dieci sovrani regnanti. La Russia è presente con una delegazione guidata dalla ministra della Cultura Olga Borisovna Lyubimova.Ieri, venerdì 25 aprile, l’inviato degli Usa Steve Witkoff ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca: dopo il colloquio, Trump ha dichiarato che Russia e Ucraina sono “molto vicine a un accordo”. Tpi.it - Incontro “molto produttivo” fra Trump e Zelensky prima dei funerali di Papa Francesco Leggi su Tpi.it Pocodell’inizio deidi, c’è stato una Roma tra il presidente degli Stati Uniti Donalde il suo omologo ucraino Volodymyr. Lo fa sapere la Casa Bianca, aggiungendo che il faccia a faccia è stato “”. L’è stato confermato anche da funzionari del governo di Kiev. I due leader hanno concordato di proseguire i colloqui dopo la cerimonia funebre.– che non si vedevano dal 28 febbraio, giorno del loro-scontro alla Casa Bianca – partecipano alla cerimonia in Vaticano insieme a una cinquantina di capi di stato e di governo e a dieci sovrani regnanti. La Russia è presente con una delegazione guidata dalla ministra della Cultura Olga Borisovna Lyubimova.Ieri, venerdì 25 aprile, l’inviato degli Usa Steve Witkoff ha incontrato il presidente russo Vladimir Putin a Mosca: dopo il colloquio,ha dichiarato che Russia e Ucraina sono “vicine a un accordo”.

