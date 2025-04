Incontro con Don Vincenzo Arnone e assegnazione del Premio Antonino D Alia per la cultura 2025

Il giorno 29 Aprile 2025 con inizio alle 16:30, presso il Conservatorio di Palermo via Squarcialupo 45, verrà presentato il romanzo La saga dei Tomasi dello scrittore e sacerdote Don Vincenzo Arnone, collaboratore del quotidiano l'Avvenire, romanziere e saggista.

