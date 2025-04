Incontri diplomatici ai funerali del Papa Colloquio produttivo tra Trump e Zelensky

funerali di Papa Francesco a Roma hanno offerto l’occasione per una serie di contatti e Incontri diplomatici informali, che potrebbero portare a sviluppi significativi nelle prossime ore, in particolare sul fronte del conflitto ucraino. Tra gli Incontri più rilevanti, quello tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e . Incontri diplomatici ai funerali del Papa. “Colloquio produttivo” tra Trump e Zelensky L'Identità. Lidentita.it - Incontri diplomatici ai funerali del Papa. “Colloquio produttivo” tra Trump e Zelensky Leggi su Lidentita.it Come previsto, ma non scontato, idiFrancesco a Roma hanno offerto l’occasione per una serie di contatti einformali, che potrebbero portare a sviluppi significativi nelle prossime ore, in particolare sul fronte del conflitto ucraino. Tra glipiù rilevanti, quello tra il presidente degli Stati Uniti Donalde .aidel. “” traL'Identità.

Ne parlano su altre fonti

Incontri diplomatici ai funerali del Papa - Come previsto, ma non scontato, i funerali di Papa Francesco a Roma hanno offerto l’occasione per una serie di contatti e incontri diplomatici informali, che potrebbero portare a sviluppi significativi nelle prossime ore, in particolare sul fronte del conflitto ucraino. Tra gli incontri più rilevanti, quello tra il presidente degli Stati Uniti Donald Trump e […] The post Incontri diplomatici ai funerali del Papa appeared first on L'Identità. 🔗lidentita.it

Bbc Grosseto sfida Nettuno: anticipati gli incontri per i funerali di Papa Francesco - BASEBALL A1 Il Bbc Grosseto all’esame del Nettuno. La formazione guidata da Carlo Del Santo, dopo la decisione del Coni di sospendere tutta l’attività sportiva nella giornata di sabato, per i funerali di Papa Francesco, ha anticipato a oggi i suoi due impegni sul diamante laziale. Gara1, in programma alle 15,30, vedrà salire sulla collinetta i lanciatori italiani: duelleranno quindi Ettore Giulianelli (reduce da sei straordinarie riprese a Parma) e Luis Lugo (1-0, 1. 🔗lanazione.it

Trump oggi a Roma per funerali Papa Francesco: “Avrò incontri con i leader” - (Adnkronos) – “Sì, li incontrerò”. Donald Trump atterrerà oggi intorno alle 23 a Fiumicino per partecipare sabato 26 aprile alle 10, insieme alla first lady Melania, ai funerali di Papa Francesco. Il presidente degli Stati Uniti, interrogato nella giornata di venerdì dai giornalisti nello Studio Ovale su possibili incontri con leader mondiali a Roma, non esclude l’ipotesi senza però addentrarsi nei dettagli. 🔗ildenaro.it

Se ne parla anche su altri siti

Rischio imbarazzi diplomatici al funerale del Papa, tanti leader poco ‘amici’ e tensioni geopolitiche; Macron a funerali del Papa ma si limita alle esequie | .it; L'arrivo a Roma di Donald Trump per i funerali di Papa Francesco; Il funerale di papa Francesco diventa un vertice globale. 🔗Approfondimenti da altre fonti

L'arrivo a Roma di Donald Trump per i funerali di Papa Francesco - Roma, 26 apr. (askanews) - L'arrivo all'aeroporto di Fiumicino dell'Air Force One con Donald Trump e la first lady Melania Trump per il funerale di Papa Francesco. E' il primo viaggio all'estero del p ... 🔗libero.it

La diplomazia a Roma per i funerali di Papa Francesco: un'occasione per i leader internazionali? - Da Trump a von der Leyen, da Zelensky a Lula: il funerale di Papa Francesco diventa teatro di incontri informali e potenziali svolte diplomatiche #EuropeNews ... 🔗msn.com

Come i funerali di un Papa diventano un summit politico internazionale su guerre e conflitti - La diplomazia funeraria non è una novità. Le esequie di un papa politico come Francesco sono una grande occasione di scambi informali e discreti tra leader mondiali al coperto delle mure vaticane e de ... 🔗msn.com