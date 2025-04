Incidente mortale sull8217Autostrada A1 scontro tra auto tir e pullman ha perso la vita una 67enne

Incidente nella notte sull'autostrada A1 all'altezza di Anagni in direzione Sud. scontro tra tir, pullman e automobile. La donna che viaggiava a bordo della vettura, una 67enne, è deceduta. Leggi su Fanpage.it nella notte sull'strada A1 all'altezza di Anagni in direzione Sud.tra tir,mobile. La donna che viaggiava a bordo della vettura, una, è deceduta.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Incidente mortale in autostrada, uomo si schianta in moto contro un muretto - Tragedia sulla bretella per l’aeroporto di Punta Raisi: un motociclista di 34 anni, Johnny Ventimiglia, è morto in seguito a un grave incidente stradale avvenuto sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo, all’altezza dello svincolo per Villagrazia di Carini. L’uomo, soccorso in condizioni disperate, è deceduto poco dopo il trasporto all’ospedale Villa Sofia di Palermo. La dinamica dell’incidente Lo scontro si è verificato in direzione dell’aeroporto Falcone-Borsellino. 🔗thesocialpost.it

Incidente mortale sulla statale: muore il poliziotto Federico Troletti - ScreenshotUn grave incidente ha scosso nel pomeriggio una comunità, lasciando dietro di sé dolore e sgomento. Lo scontro, avvenuto su una strada provinciale particolarmente trafficata, ha coinvolto una motocicletta con a bordo due persone e un furgone. Secondo le prime ricostruzioni, i motociclisti stavano per immettersi in una strada statale all’altezza di un bivio, quando si sono trovati improvvisamente davanti il mezzo commerciale. 🔗thesocialpost.it

Tragedia a Castelguelfo di Noceto: incidente mortale per un elicottero - Tragedia a Castelguelfo di Noceto: Lorenzo Rovagnati, CEO dell’omonima azienda di salumi, perde la vita insieme agli altri due occupanti Un tragico incidente ha scosso la comunità di Castelguelfo di Noceto, in provincia di Parma, dove ieri sera, intorno alle 19, un elicottero è precipitato, provocando la morte di tutte e tre le persone a bordo. Tra le vittime, c’era anche Lorenzo Rovagnati, 41 anni, amministratore delegato dell’azienda Rovagnati, conosciuta per i suoi salumi di alta qualità, tra cui il celebre Gran Biscotto. 🔗puntomagazine.it

Se ne parla anche su altri siti

Incidente mortale sull’Autostrada A1, scontro tra auto, tir e pullman: ha perso la vita una 67enne - Incidente nella notte sull’Autostrada A1 all’altezza di Anagni in direzione Sud. Scontro tra tir, pullman e automobile. La donna che viaggiava a bordo della vettura, una 67enne, è deceduta. 🔗fanpage.it

Tragico incidente in autostrada tra pullman, tir e auto, disastroso il bilancio: dove e cosa è successo - Incidente mortale sull'A1: una donna di 67 anni perde la vita in un tamponamento tra un pullman, un tir e un'auto, con altri due feriti ... 🔗bigodino.it

Incidente mortale sull'A1, scontro tra auto, tir e pullman - Incidente mortale ieri sera sull’autostrada del Sole: una vittima e due feriti, viaggiavano su uno dei tre veicoli coinvolti. Lo scontro è avvenuto poco prima della mezzanotte nel tratto di Anagni ... 🔗ciociariaoggi.it