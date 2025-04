Incidente all’alba preoccupazione per tre giovani a Livigno

all’alba di oggi, sabato 26 aprile 2025, a Livigno. Intorno alle 5:10, lungo via dalla Madònina, si è verificato un Incidente stradale che ha coinvolto tre giovani: un 21enne, un 22enne e un 29enne. Stando alle prime ricostruzione il mezzo sui cui viaggiano i ragazzi sarebbe uscita di. Sondriotoday.it - Incidente all’alba: preoccupazione per tre giovani a Livigno Leggi su Sondriotoday.it Apprensionedi oggi, sabato 26 aprile 2025, a. Intorno alle 5:10, lungo via dalla Madònina, si è verificato unstradale che ha coinvolto tre: un 21enne, un 22enne e un 29enne. Stando alle prime ricostruzione il mezzo sui cui viaggiano i ragazzi sarebbe uscita di.

Le notizie più recenti da fonti esterne

Incidente all'alba, scontro tra auto e trattore: il mezzo agricolo si ribalta, grave un 64enne - È di un ferito grave il bilancio di un violento incidente stradale avvenuto all?alba di oggi, lungo la strada provinciale Ostuni-Torre Pozzelle, in provincia di Brindisi. Coinvolti una... 🔗quotidianodipuglia.it

Alba Parietti e Fabio Adami si sono lasciati, la rottura dopo l’incidente sugli scii: “Lei ha lasciato casa” - Sarebbe finita la storia d'amore tra Alba Parietti e il manager romano Fabio Adami, a cui era legata da più di quattro anni. Alla base della rottura alcuni screzi sorti dopo l'incidente in montagna della showgirl. A riportarlo è Dagospia: "Lei ha lasciato la casa dove convivevano da più di 3 anni".Continua a leggere 🔗fanpage.it

Campogalliano, incidente in via Fornace: cresce la preoccupazione dei residenti - Un nuovo incidente si è verificato all’incrocio tra via Fornace e via Rangoni, riaccendendo le preoccupazioni dei residenti che da anni denunciano la pericolosità di quel tratto stradale. Sui social, i cittadini hanno espresso il loro disappunto per la mancata risoluzione del problema, nonostante le segnalazioni avanzate alle amministrazioni comunali che si sono succedute nel tempo. “Sono più di 20 anni che lamentiamo la situazione – scrive un residente – ma nessuno ci ascolta. 🔗ilcampoonline.it

Approfondimenti da altre fonti

Incidente all’alba: preoccupazione per tre giovani a Livigno; Incidente stradale sulla Monte Lepini: tre feriti, una donna in gravi condizioni; Taranto, auto contro guardrail sul ponte Punta Penna; Auto finisce fuori strada e si ribalta nel canale, tre ragazze a bordo. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Incidente all'alba sulla Salaria, un ferito - Alle tre di questa mattina i Vigili del fuoco di Ascoli Piceno sono intervenuti sulla strada statale Salaria all'altezza del chilometro 173, in frazione Mozzano, per lo scontro tra due autovetture. (A ... 🔗msn.com