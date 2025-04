In piazza la sinistra radicale Pro Pal e cori contro Israele

di Enrico Mattia Del Punta PISA Circa 200 manifestanti appartenenti alla sinistra radicale ieri per il 25 aprile hanno sfilato su Lungarno Mediceo in direzione di piazza San Silvestro, intonando cori contro Israele e a favore della Palestina. In piazza Garibaldi, attivisti e militanti di varie sigle della sinistra radicale si sono radunati e hanno sfilato con un grande bandierone della Palestina. "Due mondi differenti" ha commentato uno degli organizzatori, riferendosi all'ufficialità delle celebrazioni in corso sull'altra sponda dell'Arno. "È un clima avvelenato quotidianamente dalla propaganda bellica e dal tentativo di mobilitazione reazionaria di massa che, solo paradossalmente, è promosso da cosiddette forze progressiste" è stata la denuncia degli organizzatori. Il corteo poi ha raggiunto piazza San Silvestro dove, con un'azione simbolica, i manifestanti hanno modificato la toponomastica, ribattezzando la piazza come "piazza Serantini", in memoria dell'anarchico colpito a morte dalla polizia a Pisa nel 1972.

