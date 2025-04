Imprima la proprietà minaccia cassa a zero ore e spegnimento di una caldaia

Imprima che, dopo mesi di cassa straordinaria, adesso si trovano di fronte alla minaccia della cassa a zero ore. Il provvedimento è stato minacciato per il centro produttivo di Lonate Pozzolo con i suoi cento lavoratori ma a rischio ci sono anche i dipendenti degli altri impianti italiani, fra i quali Bulgarograsso e Cantù, dove ci sono due unità di conversione. “Le difficoltà attuali derivano da scelte manageriali discutibili del passato, che hanno minato la tenuta del settore e messo a rischio l’occupazione di oltre 300 famiglie – ricostruiscono i rappresentanti di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – A ottobre 2024, nonostante l’opposizione dei sindacati, Imprima ha attivato la cassa integrazione straordinaria per crisi aziendale, avviando contemporaneamente una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, come previsto dal Codice della crisi entrato in vigore nel 2022”. Ilgiorno.it - Imprima, la proprietà minaccia: cassa a zero ore e spegnimento di una caldaia Leggi su Ilgiorno.it Lonate Pozzolo, 26 aprile 2025 – Sono pronti a lottare per salvare il posto di lavoro i 300 dipendenti del gruppo tessileche, dopo mesi distraordinaria, adesso si trovano di fronte alladellaore. Il provvedimento è statoto per il centro produttivo di Lonate Pozzolo con i suoi cento lavoratori ma a rischio ci sono anche i dipendenti degli altri impianti italiani, fra i quali Bulgarograsso e Cantù, dove ci sono due unità di conversione. “Le difficoltà attuali derivano da scelte manageriali discutibili del passato, che hanno minato la tenuta del settore e messo a rischio l’occupazione di oltre 300 famiglie – ricostruiscono i rappresentanti di Filctem Cgil, Femca Cisl e Uiltec Uil – A ottobre 2024, nonostante l’opposizione dei sindacati,ha attivato laintegrazione straordinaria per crisi aziendale, avviando contemporaneamente una procedura di composizione negoziata della crisi d’impresa, come previsto dal Codice della crisi entrato in vigore nel 2022”.

Approfondimenti da altre fonti

Minaccia un familiare e pretende la proprietà di un terreno: condannato dal giudice - Sei mesi di reclusione. È quanto stabilito dal giudice monocratico Carla Montanaro del tribunale di Santa Maria Capua Vetere nei confronti di Mario Mancini, 58enne di Sessa Aurunca, finito sotto processo per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone. La vicenda... 🔗casertanews.it

Vladimir Topjana, il 43enne ucciso per una lite su una proprietà in Albania. Padre e figlio arrestati per omicidio - PORDENONE - Due colpi di pistola, due famiglie distrutte per un contenzioso che sarebbe legato a una proprietà in Albania. Vladimir Topjana, 43 anni, albanese, autista della Ghiaie... 🔗ilgazzettino.it

Trump minaccia e negozia, Teheran accetta e mantiene le sue linee rosse - Teheran e Washington si incontreranno per colloqui in Oman il 12 aprile. Donald Trump ha dichiarato che gli Stati uniti avvieranno negoziati «diretti» con l’Iran in un ultimo tentativo di […] The post Trump minaccia e negozia, Teheran accetta e mantiene le sue linee rosse first appeared on il manifesto. 🔗cms.ilmanifesto.it

Imprima, la proprietà minaccia: cassa a zero ore e spegnimento di una caldaia. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media