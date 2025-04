Il trilemma europeo e la mossa del cavallo L’opinione di Bassan Roma Tre

Formiche.net - Il trilemma europeo e la mossa del cavallo. L’opinione di Bassan (Roma Tre) Leggi su Formiche.net L’Unione europea è brava nelle crisi: non ne ha mai sprecata una. Tra quelle recenti: la crisi bancaria del 2008 ha portato all’unione bancaria europea, e la pandemia al debito pubblico condiviso; entrambe sono misure con contenuti tipici di uno stato federale, ma utilizzate in ottica funzionale (utili per reagire alla crisi).Federale è il contenuto, funzionale l’obiettivo, ibrido lo strumento: la cooperazione rafforzata, ala estrema del metodo comunitario, o strumenti intergovernativi, quando questo non è sufficiente.Ora cambia però lo schema di gioco: non più, un disastro alla volta. Infatti, Trump ha consapevolmente originato almeno due fronti: quello commerciale, con i dazi minacciati e in parte applicati, e quello militare, con la minaccia di ripudiare l’articolo 5 (la difesa comune), architrave su cui si fonda la NATO e, oggi, l’ombrello deterrente anti-Putin.

Su altri siti se ne discute

Giuntoli, prima mossa per il prossimo anno: RESCISSIONE CONSENSUALE del contratto | Accordo sulle cifre - Giuntoli, prima mossa per il prossimo anno: RESCISSIONE CONSENSUALE del contratto | Accordo sulle cifre"> Giuntoli prepara la prima mossa per il prossimo anno: rescissione consensuale con accordo economico. La stagione volge al termine e la Juventus è già proiettata verso il futuro. Dopo un’annata caratterizzata da alti e bassi, la dirigenza bianconera ha iniziato a pianificare con grande attenzione le strategie necessarie per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. 🔗napolipiu.com

A Foggia parte 'Interesh', il progetto europeo per la salute del suolo e la sostenibilità agricola - Si è svolta questa mattina presso la Sala Consiglio di Palazzo Ateneo, la conferenza stampa di presentazione del progetto Interesh – INnovation for TERitorial CohEsion around Soil Health, promosso dall’Università di Foggia insieme a una rete di partner internazionali e attori locali impegnati... 🔗foggiatoday.it

Corteo M5s a Roma contro il riarmo europeo: la diretta - Roma, 5 aprile 2025 - È iniziato da piazza Vittorio Emanuele a Roma il raduno dei manifestanti che parteciperanno al corteo contro il riarmo europeo promosso da movimento 5 stelle. Numerose le persone presenti con bandiere del movimento cinque stelle, di rifondazione comunista e dell'Anpi. Diversi manifestanti con le bandiere arcobaleno della pace, bandiere della Palestina o tricolori. Il corteo è partito alle 14 per giungere a via dei fori imperiali dove è allestito il palco. 🔗quotidiano.net

Le notizie più recenti da fonti esterne

Il trilemma europeo e la mossa del cavallo. L’opinione di Bassan (Roma Tre) - L’Unione europea è brava nelle crisi: non ne ha mai sprecata una. Tra quelle recenti: la crisi bancaria del 2008 ha portato all’unione bancaria europea, e la pandemia al debito pubblico condiviso; ent ... 🔗formiche.net