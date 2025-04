Il tour Tra Navigli e Ticino A Trezzano la prima tappa

Navigli e Ticino", una rassegna di promozione turistica alla scoperta di 12 Comuni. Il Comune di Abbiategrasso, in qualità di capofila, è stato premiato dal bando Lombardia Style per il progetto "Tra Navigli e Ticino. Percorsi di autenticità". Gli altri Comuni sono Albairate, Bernate Ticino, Cassinetta di Lugagnano, Castano Primo, Corbetta, Cusago, Gaggiano, Ozzero, Trezzano sul Naviglio, Vermezzo con Zelo e Zibido San Giacomo. "Un importante riconoscimento che sosterrà lo sviluppo e la promozione di eventi volti ad aumentare l'attrattività turistica della zona – spiegano gli organizzatori –. Il bando Lombardia Style è un'iniziativa dell'assessorato al Turismo, Marketing territoriale e Moda di Regione Lombardia, nata con l'obiettivo di promuovere il territorio lombardo attraverso partenariati tra Comuni e incentivare la creazione di eventi e attività in grado di attrarre turisti, anche in periodi dell'anno meno frequentati, incrementando la presenza di visitatori durante tutto l'arco dell'anno".

