Il segno dei pontefici su Perugia Tombe morti misteriose e conclavi Con l’eredità della Rocca Paolina

conclavi, della presenza e delle morti dei pontefici che si sono susseguiti nei secoli rimane scritta anche nei luoghi. E a Perugia le testimonianze non mancano. Ma quali influssi ha avuto, nei secoli, il potere papale sull’assetto urbano, economico e sociale della città e dell’Umbria stessa? Marco Nicoletti, scrittore e giornalista, nel suo libro “La Perugia dei papi“ (Intermedia edizioni) passa in rassegna le figure di alcuni pontefici che hanno intrecciato il loro destino con quello dell’Augusta: Onorio III, Clemente IV, Celestino V, Giulio II, Paolo III e Leone XIII."Di ognuno - riassume Nicoletti – nel volume viene tratteggiato un rapido ritratto, mettendone in evidenza i legami con Perugia, città in cui, tra l’altro, si svolsero ben cinque conclavi. Ecco dunque che si dipano le personalità di questi successori di Pietro, personaggi emblematici di un Rinascimento contraddistinto da mecenatismo e nepotismo, ma anche da dissolutezze sconcertanti o di un’epoca moderna caratterizzata dallo scontro tra Vaticano e il neonato Stato unitario. Lanazione.it - Il segno dei pontefici su Perugia . Tombe, morti misteriose e conclavi. Con l’eredità della Rocca Paolina Leggi su Lanazione.it La cronaca deipresenza e delledeiche si sono susseguiti nei secoli rimane scritta anche nei luoghi. E ale testimonianze non mancano. Ma quali influssi ha avuto, nei secoli, il potere papale sull’assetto urbano, economico e socialecittà e dell’Umbria stessa? Marco Nicoletti, scrittore e giornalista, nel suo libro “Ladei papi“ (Intermedia edizioni) passa in rassegna le figure di alcuniche hanno intrecciato il loro destino con quello dell’Augusta: Onorio III, Clemente IV, Celestino V, Giulio II, Paolo III e Leone XIII."Di ognuno - riassume Nicoletti – nel volume viene tratteggiato un rapido ritratto, mettendone in evidenza i legami con, città in cui, tra l’altro, si svolsero ben cinque. Ecco dunque che si dipano le personalità di questi successori di Pietro, personaggi emblematici di un Rinascimento contraddistinto da mecenatismo e nepotismo, ma anche da dissolutezze sconcertanti o di un’epoca moderna caratterizzata dallo scontro tra Vaticano e il neonato Stato unitario.

