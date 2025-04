Ilrestodelcarlino.it - Il Rotary premia gli studenti migliori. Lorenzo è sul podio

Tra gliti dalClub comediplomati nel 2024, c’è, per il Meucci di Carpi,Hu, 19enne di origine cinese. Ha ottenuto ottimi risultati in tutte le discipline ed è risultato il migliore del suo corso. Ma la sua storia si contraddistingue anche per un altro aspetto, che va oltre il merito scolastico. Da settembre 2022 è entrato a fare parte della sua classe, la 4K Rim, Danylo, ragazzo ucraino scappato con la famiglia dalla guerra. Come ricorda il professor Alessandro Smerieri, "è lo studente che più tutti lo ha aiutato a inserirsi mentre imparava l’italiano".