Il ritorno dell’inflazione nel 2025 cause impatti e strategie per proteggere i risparmi

Bergamonews.it - Il ritorno dell’inflazione nel 2025: cause, impatti e strategie per proteggere i risparmi Leggi su Bergamonews.it Si chiude un’altra settimana corta (lunedì 21 aprile i mercati erano chiusi), ma che ha visto dati macro economici importanti sia per i mercati dell’Europa che quelli degli Stati Uniti.Contrariamente alle previsioni il PMI manifatturiero dell’Europa di aprile è risultato maggiore delle attese (48.7 punti contro 47.4 atteso) e maggiore del dato di marzo (48.6), pur continuano a stazionare al di sotto dei 50 punti che, come noto, indica recessione. Sorpresa anche per il PMI servizi, minore delle attese (49.7 punti contro 50.4) e in flessione rispetto al dato di febbraio (51.0). Manifattura dell’Europa che tiene, ma che necessita di ulteriori conferme, e servizi che calano.Stesso trend per i PMI statunitensi di aprile: Manifattura, pari a 50.7 punti, maggiore delle attese (49.0) e in crescita rispetto ai 50.

