Il progetto 8220Ghiacciai8221 di Salgado e gli altri eventi da non perdere

Ghiacciai è il nuovo progetto di Sebastião Salgado che denuncia la necessità di salvaguardare il Pianeta. Il fotografo brasiliano ha catturato con potenti scatti in bianco e nero le masse glaciali che il cambiamento climatico sta modificando e sciogliendo. Il progetto è in due sedi: al Mart di Rovereto e al Muse di Trento. "Da Botticelli a Mucha", la mostra ai Musei Reali di Torino. La mostra "Che Guevara", "Floracult" e gli altri eventi da segnare in agenda. Al Teatro Carignano di Torino, La gatta sul tetto che scotta, scritto da Tennessee Williams nel 1955, nella traduzione di Monica Capuani.

Un film Minecraft potrebbe stabilire nuovi record di incassi per un progetto tratto da un videogame - I primi dati degli incassi ottenuti da Un film Minecraft sembrano portare a potenziali incassi record per un adattamento cinematografico di un videogioco. Un film Minecraft ha stabilito un nuovo record per un adattamento di un videogioco: il progetto con star Jack Black e Jason Momoa ha infatti incassato 10.55 milioni di dollari grazie alle visioni in anteprima. Il progetto targato Warner Bros e Legendary ha infatti superato i dati registrati da titoli tratti da popolari giochi. 🔗movieplayer.it

San Siro Inter, Scaroni ottimista: «Nuovo stadio coi nerazzurri? Probabilità superiori al 50%, porteremo qui le sedi dei due club! Vi spiego il progetto» - di RedazioneSan Siro Inter, Scaroni ottimista: le parole del presidente del Milan che spiega come stanno le cose per la realizzazione del nuovo stadio Intervistato da Il Foglio in occasione dell’evento per lo stadio San Siro, il presidente del Milan, Paolo Scaroni ha aggiornato sulla questione che sta a cuore sia ai tifosi rossoneri che a quelli dell’Inter. PRESENZE ALLO STADIO –«I tifosi sono al centro della nostra attenzione, avere i tifosi al nostro fianco è importantissimo. 🔗internews24.com

Poste italiane, a Mistretta e Terme Vigliatore le prime tre colonnine di ricarica grazie al progetto Polis - A Mistretta e Terme Vigliatore operative le prime tre colonnine elettriche del Messinese, installate grazie al progetto Polis – “Casa dei Servizi Digitali” di Poste Italiane, che ha come obiettivo quello di permettere la coesione economica, sociale e territoriale del Paese. L’intervento è parte... 🔗messinatoday.it

Il progetto “Ghiacciai” di Salgado e gli altri eventi da non perdere - Oltre al progetto ambientalista di Salgado, un piccolo elenco di appuntamenti da segnare in agenda in tutta Italia. E poi le iniziative di #domenicalmuseo!! 🔗iodonna.it