Il pop punk indipendente di scena all’Onstage con un doppio live

Si annuncia come una serata assai ricca quella di sabato (ore 23, ingresso gratuito) all'Onstage di Castelfidardo. In programma, difatti, ci sono due live e un dj-set. Sul palco del locale saliranno gli Emily Way (foto) e i Loser Name, e alla fine delle loro esibizioni ci si potrà continuare a divertire con il dj-set 'Rock Party' di Bartolo.La proposta dell'Onstage unisce due tra le realtà più interessanti della scena pop punk indipendente, che condividono il palco per la prima volta per un doppio set che alterna intensità, melodia e tematiche teen. Gli Emily Way sono una band pop punk originaria di Cesena, attiva dal 2022. Il loro è un sound fresco, intriso di atmosfere pop che si fondono con il punk, tra melodie accattivanti e originali. La formazione nasce dall'unione di un gruppo di amici sparsi per la Romagna.

