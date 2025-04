Il Perugia Calcio vince contro l’Inps Accolto in parte il ricorso del Grifo Risparmiato oltre un milione di euro

l'Inps e il Perugia Calcio "risparmia" oltre un milione di euro. Il Tribunale del lavoro di Perugia ha, infatti, ritenuto "infondate le pretese contributive" dell'Istituto nazionale di previdenza accogliendo il ricorso della società biancorossa, rappresentata dall'avvocato Giuseppe Caforio. In particolare l'Inps chiedeva alla società contribubuzioni considerate "omesse" fra l'ottobre 2016 e il febbraio 2022 "in relazione alle indennità di trasferta e rimborsi chilometrici corrisposti a sportivi professionisti". L'Istituto aveva inviato al Perugia Calcio gli atti di accertamento e di recupero. Provvedimenti contro i quali la società, al tempo del ricorso guidata da Massimiliano Santopadre, aveva deciso di opporsi tramite l'avvocato Caforio. Il giudice Giampaolo Crivelli "dichiara inefficace l'avviso di addebito".

