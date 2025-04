Il Papa l’ex Br le bandiere di Hamas È stato un 25 aprile da manicomio

Laverita.info - Il Papa, l’ex Br, le bandiere di Hamas. È stato un 25 aprile da manicomio Leggi su Laverita.info Nelle piazze antifasciste la confusione regna sovrana: si inneggia alla Palestina e si arruola Francesco con la jihad. Solita canea contro la brigata ebraica. E con i centri sociali spunta anche un ex terrorista.

Cosa riportano altre fonti

Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede - Papa Francesco, finalmente una buona notizia: cosa succede. La Sala Stampa vaticana ha informato i fedeli riguardo a una grande novità prevista per l’Angelus di domani. (Continua a leggere dopo la foto…) Leggi anche: Lutto nello sport italiano, l’ex campione trovato morto a letto Leggi anche: Andrea Prospero, la chat e l’ultimo video: cosa si scopre sull’amico Papa Francesco ricoverato, come sta A più di un mese dal ricovero per una polmonite bilaterale, giungono notizie positive sulle condizioni di salute di Papa Francesco. 🔗tvzap.it

Maltempo a Vicenza. Papà e figlio dispersi, trascinati dalla piena del fiume Agno: la loro auto inghiottita dalla voragine di Ponte dei Nori. Si cercano anche con i droni - VICENZA - Forte maltempo nella notte a Vicenza. Sono due i dispersi nella località di Valdagno, si tratterebbe di un papà e suo figlio. I vigili del fuoco hanno attivato le... 🔗ilgazzettino.it

L’ultimo gesto d’amore di Papa Francesco prima della scomparsa - Nel giorno in cui il mondo si prepara a dare l’ultimo saluto a Papa Francesco, c’è chi ne custodisce con commozione il ricordo più umano e silenzioso. Monsignor Benoni Ambarus, vescovo delegato alla carità e alle carceri, racconta con voce rotta l’infinita dedizione del Pontefice per chi vive dietro le sbarre. «Fino a pochi giorni fa si trascinava con fatica nel carcere di Regina Coeli, solo per far sentire la sua voce accanto a chi viene dimenticato. 🔗thesocialpost.it

Il Papa, l’ex Br, le bandiere di Hamas. È stato un 25 aprile da manicomio. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Addio Papa Francesco, bandiere a mezz'asta al Consiglio Ue a Bruxelles - (Agenzia Vista) Le bandiere a mezz'asta nei Palazzi delle istituzioni europee a Bruxelles e Strasburgo per omaggiare ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Addio Papa Francesco, bandiere a mezz'asta al Parlamento Ue a Bruxelles - (Agenzia Vista) Le bandiere a mezz'asta nei Palazzi delle istituzioni europee a Bruxelles e Strasburgo per omaggiare ... 🔗stream24.ilsole24ore.com

Papa Francesco, bandiere a mezz'asta in tutte le sedi istituzionali della Sardegna - In segno di cordoglio per la scomparsa di Papa Francesco, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha disposto che in tutte le sedi istituzionali regionali le bandiere vengano esposte a ... 🔗sardegnalive.net