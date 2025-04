Il mondo in Vaticano per i funerali del Papa Roma torna capitale diplomatica

funerali di Papa Francesco rappresentano un evento di rilevanza mondiale che non mancherà di produrre riflessi diplomatici per le occasioni di confronto che a margine dell’evento si potranno produrre. Un simbolico modo per dare addio al Papa della diplomazia e dell’incontro, che nei suoi dodici anni di pontificato ha lavorato per mettere a confronto popoli, leader e parti in conflitto. Il mondo a Roma per l’ultimo saluto a Papa FrancescoDodici sovrani regnanti, guidati dal Re di Spagna Filippo VI, 64 capi di Stato, da Donald Trump al brasiliano Lula, 23 capi di governo, i vertici di Onu, Unione Europea, Consiglio Europeo, Oms, Ilo e Osce più aggiunte tutt’altro che insignificanti come quella della Cina, che non ha relazioni ufficiali col Vaticano ma invia l’ex vice presidente Chien Chin-Jen e il viceministro degli Esteri Wu Chihchung, converranno a Roma per rendere omaggio allo scomparso pontefice. It.insideover.com - Il mondo in Vaticano per i funerali del Papa, Roma torna capitale diplomatica Leggi su It.insideover.com diFrancesco rappresentano un evento di rilevanza mondiale che non mancherà di produrre riflessi diplomatici per le occasioni di confronto che a margine dell’evento si potranno produrre. Un simbolico modo per dare addio aldella diplomazia e dell’incontro, che nei suoi dodici anni di pontificato ha lavorato per mettere a confronto popoli, leader e parti in conflitto. Ilper l’ultimo saluto aFrancescoDodici sovrani regnanti, guidati dal Re di Spagna Filippo VI, 64 capi di Stato, da Donald Trump al brasiliano Lula, 23 capi di governo, i vertici di Onu, Unione Europea, Consiglio Europeo, Oms, Ilo e Osce più aggiunte tutt’altro che insignificanti come quella della Cina, che non ha relazioni ufficiali colma invia l’ex vice presidente Chien Chin-Jen e il viceministro degli Esteri Wu Chihchung, converranno aper rendere omaggio allo scomparso pontefice.

