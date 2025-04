Il mio Mondo Futurista Abbiamo perso capolavori per un tozzo di pane

Futurista non solo nel suo aspetto di rinnovamento estetico, ma come la vera ‘rivoluzione d’intenti’ estetici e formali. Questo l’obiettivo di ‘Mondo Futurista’, mostra che si compone di 50 opere provenienti da collezioni pubbliche e private, che sarà inaugurata al Castello di Desenzano del Garda il 4 maggio, alla presenza anche del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.Curata dallo storico e presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri e dallo storico dell’arte e Direttore di MV Arte Matteo Vanzan.Giordano Bruno Guerri, da cosa nasce l’idea di questa mostra sul futurismo?"Nasce dall’idea di raccontare questo movimento, su cui c’è stato il grande equivoco del collegamento con il fascismo. Per questo, nel Secondo Dopo Guerra grandi capolavori vennero acquistati per un tozzo di pane, soprattutto da collezionisti stranierei: Abbiamo perduto quelle opere, ma le Abbiamo distribuite nel Mondo. Ilgiorno.it - Il (mio) Mondo Futurista: "Abbiamo perso capolavori per un tozzo di pane..." Leggi su Ilgiorno.it Raccontare il movimentonon solo nel suo aspetto di rinnovamento estetico, ma come la vera ‘rivoluzione d’intenti’ estetici e formali. Questo l’obiettivo di ‘’, mostra che si compone di 50 opere provenienti da collezioni pubbliche e private, che sarà inaugurata al Castello di Desenzano del Garda il 4 maggio, alla presenza anche del ministro della Cultura, Alessandro Giuli.Curata dallo storico e presidente del Vittoriale degli Italiani Giordano Bruno Guerri e dallo storico dell’arte e Direttore di MV Arte Matteo Vanzan.Giordano Bruno Guerri, da cosa nasce l’idea di questa mostra sul futurismo?"Nasce dall’idea di raccontare questo movimento, su cui c’è stato il grande equivoco del collegamento con il fascismo. Per questo, nel Secondo Dopo Guerra grandivennero acquistati per undi, soprattutto da collezionisti stranierei:perduto quelle opere, ma ledistribuite nel

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il ‘Mondo Futurista’ in 50 opere, tra Boccioni e Marinetti - (Adnkronos) – "Mondo Futurista" è la mostra curata dallo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri, presidente della Fondazione Il Vittoriale degli Italiani, e dallo storico dell'arte Matteo Vanzan, direttore di MV Arte, che sarà ospitata al Castello di Desenzano del Garda (Brescia) dal 4 maggio al 26 ottobre. La formula "Mondo Futurista", spiega Guerri, è […] L'articolo Il ‘Mondo Futurista’ in 50 opere, tra Boccioni e Marinetti proviene da Webmagazine24. 🔗.com

È in streaming su Prime Video "Giovanni Soldini – Il mio giro del mondo", il docu film sul viaggio del celebre velista italiano - Un vero e proprio Giro del Mondo. Per i mari e per gli oceani di questa bellissima Terra. E con un accompagnatore – guida – cicerone d’eccezione: Giovanni Soldini. È disponibile dal 25 marzo su Prime Video Giovanni Soldini – Il mio giro del mondo. Ovvero il docufilm che segue il viaggio intorno al mondo compiuto dal celebre navigatore italiano con il trimarano Maserati Multi70 full electric. 🔗amica.it

Hiroshi Amano, il genio luminoso: “Il mio led ha cambiato il mondo ma sognavo di giocare a baseball” - Milano – I led sono ovunque: dai nostri schermi alle strade, dalle case agli uffici. Li diamo per scontati, come se fossero sempre esistiti. Ma dietro quelle luci c’è una storia di innovazione, tenacia e anche un po’ di baseball. Ieri Milano e l’Università Bicocca hanno accolto Hiroshi Amano, premio Nobel per la Fisica nel 2014 e padre dei led blu insieme ai colleghi Isamu Akasaki e Shuji Nakamura. 🔗ilgiorno.it

Il (mio) Mondo Futurista: Abbiamo perso capolavori per un tozzo di pane...; Addio a Massimo Carpi, il più grande collezionista italiano di opere futuriste; Tom Rowlands: «Per ‘M – Il figlio del secolo’ ho creato il suono della violenza»; M – Il figlio del secolo, tradimenti ed elezioni. La recensione dell’episodio 2. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Mostra Mondo Futurista - Desenzano del Garda - AVVERTENZA: la Redazione non assume alcuna responsabilità, e pertanto non potrà essere ritenuta responsabile, per eventuali errori di indicazione delle date dei vari eventi che sono da ... 🔗cosedicasa.com