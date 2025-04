Quifinanza.it - Il mercato dell’usato vale 27 miliardi: il guadagno per le tasche premia anche l’ambiente

Ilnon è più una nicchia per nostalgici o amanti del vintage. In Italia, nel 2024, ha generato un valore di 27di euro, coinvolgendo oltre 27 milioni di persone. Una crescita costante che va ben oltre il risparmio: comprare e vendere second hand è oggi una scelta consapevole che coniuga risparmio economico, sostenibilità ambientale ed economia circolare.Spinti dall’inflazione, mada una maggiore attenzione verso il consumo responsabile, sempre più italiani (specialmente giovani) scelgono di dare nuova vita agli oggetti usati. Dalle auto agli abiti, dalla tecnologia all’arredamento, l’usato si conferma una leva potente per l’economia locale e una concreta azione a favore del pianeta.Quantoile perché cresceSecondo l’Osservatorio Second Hand Economy di Bva Doxa per Subito, il valore delin Italia ha raggiunto i 27di euro nel 2024, in costante aumento rispetto agli anni precedenti.