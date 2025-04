Il Mattino Napoli Orsolini promessi sposi Manna tratta anche Ferguson

Mattino: “Napoli-Orsolini promessi sposi. Manna tratta anche Ferguson”">Il Napoli di Antonio Conte insegue uno scudetto che sarebbe storico, ma la società si muove già in prospettiva, pronta a blindare il progetto tecnico a prescindere dal verdetto finale. Come riporta Il Mattino, in settimana De Laurentiis e Chiavelli hanno affidato a Manna il compito di tessere trattative per rafforzare l’organico. Gli obiettivi sono chiari: chiudere alcuni affari già a giugno e fornire a Conte una rosa all’altezza sia del campionato che della prossima Champions League.Tra i nomi caldi c’è Riccardo Orsolini, match-winner di Bologna-Inter, per cui il Napoli sarebbe disposto a spingersi fino a 22 milioni di euro, offrendo al giocatore un quinquennale da 3 milioni netti a stagione. In parallelo, si monitora anche Igor Paixao del Feyenoord, già nel mirino degli azzurri da tempo. Napolipiu.com - Il Mattino: “Napoli-Orsolini promessi sposi. Manna tratta anche Ferguson” Leggi su Napolipiu.com Il: “”">Ildi Antonio Conte insegue uno scudetto che sarebbe storico, ma la società si muove già in prospettiva, pronta a blindare il progetto tecnico a prescindere dal verdetto finale. Come riporta Il, in settimana De Laurentiis e Chiavelli hanno affidato ail compito di tesseretive per rafforzare l’organico. Gli obiettivi sono chiari: chiudere alcuni affari già a giugno e fornire a Conte una rosa all’altezza sia del campionato che della prossima Champions League.Tra i nomi caldi c’è Riccardo, match-winner di Bologna-Inter, per cui ilsarebbe disposto a spingersi fino a 22 milioni di euro, offrendo al giocatore un quinquennale da 3 milioni netti a stagione. In parallelo, si monitoraIgor Paixao del Feyenoord, già nel mirino degli azzurri da tempo.

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Napoli, Conte e il rumore dei nemici: chiede alla squadra di isolarsi da tutto e tutti. Lo Scudetto e il 'socio' Orsolini - Le parole pronunciate da Antonio Conte prima e dopo il match vinto dal Napoli contro il Monza hanno ancora un peso, e la loro eco risuonerà... 🔗calciomercato.com

Napoli, omicidio di Pasquale D’Anna a Fuorigrotta: l’agguato avviene nelle prime ore del mattino - Un agguato ha scosso il quartiere Fuorigrotta di Napoli intorno alle 6.40 di domenica mattina. Due uomini, un 41enne e un 34enne, sono stati raggiunti da colpi di arma da fuoco mentre si trovavano in un’auto parcheggiata di fronte a una pizzeria, a pochi passi dalla stazione della metro e da un incrocio importante della città. Le vittime, già note alle forze dell’ordine, sono state trasportate d’urgenza all’ospedale San Paolo. 🔗laprimapagina.it

Il Mattino: “Napoli, pronti 150 milioni per il mercato estivo” - Il Mattino: “Napoli, pronti 150 milioni per il mercato estivo”"> l Napoli sta pianificando una nuova fase di investimenti per la prossima stagione, con almeno 150 milioni di euro pronti a essere impiegati a partire da giugno. De Laurentiis, inoltre, ha manifestato la volontà di alzare il monte ingaggi, portandolo dagli attuali 84 milioni a una cifra compresa tra 95 e 100 milioni di euro. Un chiaro segnale per Antonio Conte, che avrà un ruolo centrale nella costruzione della nuova rosa. 🔗napolipiu.com

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Orsolini e il Napoli promessi sposi; Maxi trattativa Napoli per Orsolini! Il Mattino: blitz di Manna, ecco l'offerta. Altri 2 giocatori coinvolti; IL MATTINO - Napoli e Orsolini promessi sposi, aperta una maxi trattativa, ecco le cifre; Maxi trattativa Napoli per Orsolini! Il Mattino: blitz di Manna, ecco l'offerta. Altri 2 giocatori coinvolti. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Il Mattino: “Napoli-Orsolini promessi sposi. Manna tratta anche Ferguson” - Il Napoli di Antonio Conte insegue uno scudetto che sarebbe storico, ma la società si muove già in prospettiva, pronta a blindare il progetto tecnico a prescindere dal verdetto finale. Come riporta Il ... 🔗napolipiu.com

Calciomercato Napoli, Orsolini e gli azzurri promessi sposi - Conte insegue lo scudetto ma non è di questo che si è parlato in settimana in società. Chiavelli e De Laurentiis hanno affidato a Manna il mandato di trovare più ... 🔗ilmattino.it

Maxi trattativa Napoli per Orsolini! Il Mattino: blitz di Manna, ecco l'offerta. Altri 2 giocatori coinvolti - Calciomercato Napoli - “Napoli e Orsolini promessi sposi”, titola così Il Mattino oggi in edicola confermando un importante scenario estivo per l’esterno del Bologna, proprio colui che ha fatto esulta ... 🔗msn.com