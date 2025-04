Il lupo sta devastando le campagne Gli agricoltori Siamo abbandonati

Il lupo nelle campagne dell'Emilia-Romagna, e in particolare nel territorio riminese, ha assunto proporzioni allarmanti. Sempre più spesso, allevatori e famiglie si trovano a dover fare i conti con un predatore che non ha più paura dell'uomo e che colpisce a ogni ora del giorno, anche a ridosso delle abitazioni. Non si tratta più di episodi isolati, ma di una vera e propria emergenza che minaccia la sopravvivenza dell'economia agricola locale e la sicurezza delle comunità rurali.Gli attacchi si moltiplicano: pecore, capre, vitelli, animali da compagnia vengono sbranati sotto gli occhi impotenti di chi da anni lavora e vive in queste terre. Il senso di paura è crescente, così come il rischio concreto di abbandono delle zone montane e collinari, dove intere famiglie sono allo stremo.

Il lupo sta devastando le campagne. Gli agricoltori: "Siamo abbandonati" - Gli attacchi a greggi e animali domestici sono ormai quotidiani, spesso a pochi metri dalle abitazioni. . Coldiretti lancia l’allarme: la sopravvivenza delle aziende e delle comunità rurali è ormai a ... 🔗msn.com

Liberato lupo rimasto intrappolato in campagne del catanzarese - (ANSA) - PIANOPOLI, 05 FEB - Un lupo rimasto intrappolato in un laccio posizionato su una rete metallica è stato liberato a Pianopoli, nel catanzarese, dopo l'intervento dei carabinieri forestali. 🔗msn.com