Il Gruppo La Cassa entra nella classifica Europe’s Climate Leader

Gruppo Bancario La Cassa di Ravenna è tra le aziende più attente al clima in Europa: è il risultato dell'analisi del Financial Times, pubblicata sul sito Fl.com, che si avvale dei dati dell'azienda specializzata 'Statista', e che analizza il comportamento di oltre duemila aziende europee in tema di emissioni. I dati sotto la lente di ingrandimento del giornale inglese sono relativi al periodo 2018-2023: vengono analizzate le emissioni di gas serra in Ambito 1 e Ambito 2, ovvero quelle prodotte dalle attività dirette e quelle legate all'energia utilizzata, dati che sono ufficiali in quanto oggetto di comunicazione obbligatoria.Il Gruppo La Cassa di Ravenna, presieduto da Antonio Patuelli e diretto da Nicola Sbrizzi entra per la prima volta tra le 'Europe's Climate Leader', la classifica delle migliori 600 aziende europee è guidata dalla svedese Tele 2.

