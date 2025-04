Il funerale di Papa Francesco in diretta il video

La Misericordia di Prato a Roma per il funerale di papa Francesco con cinque squadre - Prato, 23 aprile 2025 - Cinque squadre della Misericordia di Prato composte da dieci confratelli e consorelle saranno a Roma in occasione dei funerali di papa Francesco e del concomitante Giubileo degli adolescenti. Il grande afflusso di fedeli nella capitale e in Vaticano previsto nei prossimi giorni sta mobilitando volontari in tutta Italia e anche Prato farà la propria parte. Le cinque squadre della Misericordia di Prato andranno a Roma con tre mezzi e saranno a disposizione nel servizio dell’assistenza alla popolazione e a supporto alla centrale operativa del 118. 🔗lanazione.it

Como-Genoa rinviata per il funerale di Papa Francesco: quando si gioca, la possibile nuova data - Dopo il rinvio di Genoa-Lazio e delle altre partite in programma il 21 aprile per la morte di Papa Francesco, i rossoblù subiscono un ulteriore... 🔗calciomercato.com

Chi paga il funerale di Papa Francesco e quanto spende lo Stato italiano - Roma, 26 aprile 2025 – Una macchina organizzativa, imponente, per i funerali di Papa Francesco. La salma del Pontefice si trova nella Cappella di Santa Marta, dove resterà fino a mercoledì 23 aprile, giorno in cui verrà traslata a San Pietro per essere esposta fino a venerdì 25 alla devozione dei fedeli. I funerali si tengono oggi sabato 26 aprile, alle ore 10, sul sagrato della basilica di San Pietro, come comunicato dall’Ufficio delle celebrazioni liturgiche. 🔗quotidiano.net

I funerali di Papa Francesco in diretta | San Pietro stracolma, i fedeli sono 150.000. Zelensky sta per incontrare Trump in Vaticano; Dove seguire i funerali di Francesco in diretta tv; L'ultimo saluto a Papa Francesco, i funerali alle 10. Già 140 mila fedeli. Chiusa Piazza San Pietro - William e re Felipe e la regina Letizia rendono omaggio al Papa; Funerali di Papa Francesco, già 140mila persone a San Pietro. DIRETTA. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Funerali di Papa Francesco, già 140mila persone a San Pietro. DIRETTA - Ieri sera a San Pietro il rito della chiusura della bara, presenti anche i familiari del Pontefice. I funerali solenni inizieranno alle 10. Poi il corteo funebre per il centro di Roma. In campo quattr ... 🔗tg24.sky.it

La diretta dei funerali di Papa Francesco, i grandi del mondo in San Pietro: Zelensky e Trump a Roma - Attese oltre 160 delegazioni, 12 sovrani regnanti, due principi ereditari, 52 capi di Stato e 14 capi di governo. Occhi puntati sul possibile bilaterale tra il tycoon e il presidente ucraino ... 🔗quotidiano.net

La diretta streaming del funerale di papa Francesco - Sabato alle 10 viene celebrato il funerale di papa Francesco, morto lunedì a 88 anni. La diretta della cerimonia, che si tiene sul sagrato della basilica di San Pietro, è trasmessa tra gli altri da Va ... 🔗ilpost.it