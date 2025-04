Il Formula riapre stasera una festa Istituite navette gratuite per il locale

riapre questa sera la discoteca Formula dopo i 15 giorni di chiusura disposti dal Questore di Perugia per motivi di ordine e sicurezza pubblica (relativi ai fatti avvenuti l’anno scorso e oggetto di una specifica ordinanza del 15 febbraio). Il locale da oggi torna a ospitare il popolo della notte con una serata riservata ai maggiorenni e promossa nell’ambito di Only Wine. Per l’occasione sono state introdotte alcune novità: per favorire l’ordine pubblico e la sicurezza, in concomitanza con la manifestazione enologica che si svolge in centro, sono state Istituite delle navette che ogni 20 minuti percorrono la tratta Formula-Piazza Garibaldi, andata e ritorno. I trasporti iniziano dalle ore 23.45 (fino alle 3) per l’andata e dalle 3.30 (fino alle 5) per il ritorno. La direzione della discoteca si riserva inoltre "il diritto di selezione all’ingresso". Lanazione.it - Il Formula riapre: stasera una festa. Istituite navette gratuite per il locale Leggi su Lanazione.it questa sera la discotecadopo i 15 giorni di chiusura disposti dal Questore di Perugia per motivi di ordine e sicurezza pubblica (relativi ai fatti avvenuti l’anno scorso e oggetto di una specifica ordinanza del 15 febbraio). Ilda oggi torna a ospitare il popolo della notte con una serata riservata ai maggiorenni e promossa nell’ambito di Only Wine. Per l’occasione sono state introdotte alcune novità: per favorire l’ordine pubblico e la sicurezza, in concomitanza con la manizione enologica che si svolge in centro, sono statedelleche ogni 20 minuti percorrono la tratta-Piazza Garibaldi, andata e ritorno. I trasporti iniziano dalle ore 23.45 (fino alle 3) per l’andata e dalle 3.30 (fino alle 5) per il ritorno. La direzione della discoteca si riserva inoltre "il diritto di selezione all’ingresso".

