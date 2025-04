Il fondotinta da usare in primavera è leggero e regala l’effetto seconda pelle I nostri preferiti

Nel mondo della bellezza contemporanea, la parola d'ordine è naturalezza. Oggi più che mai, le tendenze make-up celebrano la pelle reale, luminosa, imperfetta ma viva, abbandonando l'effetto maschera in favore di una nuova idea di bellezza: autentica, fresca, minimal. In questo scenario si inserisce perfettamente il fondotinta leggero, uno dei protagonisti indiscussi delle beauty routine moderne.Da semplice prodotto per uniformare l'incarnato, il fondotinta si è trasformato in un alleato multitasking, capace non solo di esaltare la pelle ma anche di prendersene cura. E se un tempo la coprenza era tutto, oggi si preferisce la leggerezza, la traspirabilità, l'effetto glow. I fondotinta leggeri non sono solo una moda passeggera, ma la risposta concreta alle esigenze di chi desidera una base viso che valorizzi la pelle, senza soffocarla.

