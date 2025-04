Il figlio del vicedirettore della Cia morto in Ucraina mentre combatteva con i russi

figlio di un’alta dirigente della Cia e di un veterano della guerra in Iraq, è morto a Donetsk ad aprile 2024. Gloss combatteva con l’esercito russo contro gli ucraini. Il Washington Post ha fatto sapere che la morte di Gloss è stata resa nota da iStories, sito web indipendente di giornalismo investigativo russo. La madre di Gloss è Juliane Gallina, vicedirettrice Cia per l’innovazione digitale. Il padre è Larry Gloss, capo di un’azienda di tecnologie per la sicurezza fisica. Michael ha lottato per gran parte della sua vita con la malattia mentale, ha detto Gloss.Un pacifista amante di Bob DylanLarry Gloss ha detto che Michael era un pacificsta amante di Bob Dylan. Attivista ambientale, secondo il padre «non avrebbe fatto male nemmeno a una pulce». Leggi su Open.online Michael Alexander Gloss, 21enne americanodi un’alta dirigenteCia e di un veteranoguerra in Iraq, èa Donetsk ad aprile 2024. Glosscon l’esercito russo contro gli ucraini. Il Washington Post ha fatto sapere che la morte di Gloss è stata resa nota da iStories, sito web indipendente di giornalismo investigativo russo. La madre di Gloss è Juliane Gallina, vicedirettrice Cia per l’innovazione digitale. Il padre è Larry Gloss, capo di un’azienda di tecnologie per la sicurezza fisica. Michael ha lottato per gran partesua vita con la malattia mentale, ha detto Gloss.Un pacifista amante di Bob DylanLarry Gloss ha detto che Michael era un pacificsta amante di Bob Dylan. Attivista ambientale, secondo il padre «non avrebbe fatto male nemmeno a una pulce».

