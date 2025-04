Il ’Festival dei Sentieri’ per tutte le gambe

Ilrestodelcarlino.it - Il ’Festival dei Sentieri’ per tutte le gambe Leggi su Ilrestodelcarlino.it Tutti sui sentieri: a piedi, a cavallo, in bicicletta. Si allarga l’orizzonte del Festival dei Sentieri, che dopo la prima fortunata edizione del 2024, tornerà a sciamare fra i monti di Castel d’Aiano nel fine settimana del 17 e 18 maggio. "La manifestazione è partita molto bene l’anno scorso, raggiungendo gli obiettivi che ci eravamo prefissati – spiega la prima cittadina Rossella Chiari –. È nata per valorizzare e promuovere le ricchezze del nostro territorio, quelle naturalistiche ma non solo, anche le tante testimonianze storiche e culturali, e ci siamo riusciti. L’altro importante risultato che abbiamo raggiunto è che tutto ciò è stato possibile grazie all’apporto e al coinvolgimento di privati, istituzioni, aziende e sponsor, dimostrando che quando le sinergie tra pubblico e privato ci sono si possono fare cose importanti".

