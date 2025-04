Il dress code i bazooka il cerimoniale il funerale di Papa Francesco oggi alle 10 alla Basilica di Santa Maria Maggiore

dress code per la cerimonia e i bazooka anti-droni. Mentre affittare una terrazza per godersi il corteo funebre costa fino a 500 euro. I funerali di Papa Francesco cominciano oggi alle 10 a Roma alla Basilica di Santa Maria Maggiore. E mentre il Vaticano chiede di rispettare il protocollo, i radar e seimila agenti (tra cui i cecchini) vigileranno sulla cerimonia. Mentre per il rito non sono stati negati posti ai politici. Che però hanno dovuto limitare le loro pretese. Donald Trump ed Emmanuel Macron rinunceranno a parte del percorso in auto. E tutti andranno senza scorta. Perché la sicurezza in Basilica è gestita dalla gendarmeria vaticana.Il dress code per la cerimoniaIl Corriere della Sera fa sapere che c’è chi ha voluto delucidazioni sul dress code. «Abito scuro e cravatta scura», è stata la risposta. Leggi su Open.online Ilper la cerimonia e ianti-droni. Mentre affittare una terrazza per godersi il corteo funebre costa fino a 500 euro. I funerali dicominciano10 a Romadi. E mentre il Vaticano chiede di rispettare il protocollo, i radar e seimila agenti (tra cui i cecchini) vigileranno sulla cerimonia. Mentre per il rito non sono stati negati posti ai politici. Che però hanno dovuto limitare le loro pretese. Donald Trump ed Emmanuel Macron rinunceranno a parte del percorso in auto. E tutti andranno senza scorta. Perché la sicurezza inè gestita dgendarmeria vaticana.Ilper la cerimoniaIl Corriere della Sera fa sapere che c’è chi ha voluto delucidazioni sul. «Abito scuro e cravatta scura», è stata la risposta.

Su questo argomento da altre fonti

Scopri la mostra Dress Code e l'evoluzione dello stile reale - Un viaggio attraverso la moda della Casa Reale Inglese, tra eleganza e innovazione. Leggi tutto La moda della monarchia inglese: eleganza e tradizione a Kensington Palace su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Re Carlo e Camilla, la cena al Quirinale con 150 ospiti: il menu, il dress code, perché la regina non indosserà la tiara. E ci sarà un festeggiamento per i 20 anni di nozze - Un banchetto di Stato al Quirinale con 150 selezionatissimi ospiti. Il presidente Mattarella, accompagnato dalla figlia Laura, riceverà questa sera Re Carlo e la regina Camilla.... 🔗ilmessaggero.it

Svelato il dress code del Met Gala 2025: cosa c’è da aspettarsi dai look degli invitati - Dopo il tema, svelato anche il dress code per il Met Gala 2025, che gli invitati dovranno rispettare scrupolosamente. L'evento è in programma il 5 maggio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Funerali Papa Francesco, dress code e posti a sedere assegnati: le regole del cerimoniale - Leggi su Sky TG24 l'articolo Funerali Papa Francesco, dress code e posti a sedere assegnati: le regole del cerimoniale ... 🔗tg24.sky.it

Funerali Papa Francesco, cosa prevede il cerimoniale: dal dress code ai posti assegnati - Introduzione Sobrietà e rigore. Sono queste le linee guida per l’abbigliamento che dovranno essere osservate da chi parteciperà ai funerali di Papa Francesco, che si terranno sabato 26 aprile, alle or ... 🔗informazione.it