Il degrado del Palazzo rosa Illegalità e discariche Ma anche paura e minacce

PONSACCO Le telecamere della televisione nazionale si sono riaccese sul Palazzo rosa di via Rospicciano. Sulle sue discariche e le tante Illegalità che purtroppo caratterizzano l'enorme condominio a due passi dal centro di Ponsacco. Ma anche sulla paura e le minacce di chi abita vicino al complesso edilizio o anche un po' più distante, ma nel tempo si è trovato a fare i conti con l'aggressività degli occupanti. Le immagini andate in onda l'altra sera durante la trasmissione Fuori dal Coro sulle reti Mediaset sono impressionanti. Quello che risalta maggiormente agli occhi sono il degrado e la sporcizia che caratterizzano gli spazi esterni, le corti, i corridoi e alcuni appartamenti e fondi del Palazzo rosa. Rifiuti di ogni genere, coperte, segni di presenze estemporanee di persone che evidentemente utilizzano certi ambienti per ripararsi nelle fredde notti.

