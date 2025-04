Il corteo di Milano La tensione con i pro Pal Poi la festa in piazza Duomo

corteo dei 90mila deve ancora approdare in piazza Duomo. Eppure il 25 aprile milanese non era iniziato nel migliore dei modi, agitato dalla pretesa dei Giovani palestinesi di conquistare la testa "come espressione attuale della Resistenza".Alle 11.30, circa duecento tra pro Pal, anarchici e Carc sono già a Palestro, due ore e mezza prima dell’orario programmato per il concentramento ufficiale: "Fuori i sionisti", lo slogan anti Brigata ebraica. L’obiettivo: stare davanti a tutti. Poco dopo le 13, parte una lunga trattativa con i rappresentanti dell’Anpi e i funzionari di Digos e ordine pubblico, con agenti e carabinieri in tenuta antisommossa schierati sui marciapiedi. Quotidiano.net - Il corteo di Milano. La tensione con i pro Pal. Poi la festa in piazza Duomo Leggi su Quotidiano.net e Nicola Palma"Una bellissima giornata partecipata e pacifica", il sigillo del presidente provinciale dell’Anpi Primo Minelli. Ormai sono quasi le 18, e l’ultimo spezzone deldei 90mila deve ancora approdare in. Eppure il 25 aprile milanese non era iniziato nel migliore dei modi, agitato dalla pretesa dei Giovani palestinesi di conquistare la testa "come espressione attuale della Resistenza".Alle 11.30, circa duecento tra pro Pal, anarchici e Carc sono già a Palestro, due ore e mezza prima dell’orario programmato per il concentramento ufficiale: "Fuori i sionisti", lo slogan anti Brigata ebraica. L’obiettivo: stare davanti a tutti. Poco dopo le 13, parte una lunga trattativa con i rappresentanti dell’Anpi e i funzionari di Digos e ordine pubblico, con agenti e carabinieri in tenuta antisommossa schierati sui marciapiedi.

Se ne parla anche su altri siti

Milano, corteo contro il ddl sicurezza: un migliaio di persone in piazza. Qualche momento di tensione - Milano – Circa un migliaia di manifestanti hanno sfilato sabato pomeriggio nel cuore di Milano nel corteo organizzato contro il ddl sicurezza, protesta indetta non solo nel capoluogo lombardo ma in tutte le principali città italiane. “Zone rosse non ne vogliamo": è stato uno dei cori più scanditi mentre al cielo sventolavano tante bandiere della Palestina o vessilli rossi, e venivano srotolati striscioni contro la “svolta autoritaria” del governo Meloni Il lungo serpentone, formato dalla galassia dei centri sociali, da sindacalisti Fiom e Cgil, da sigle comuniste ma anche da semplici ... 🔗ilgiorno.it

Corteo Dax Milano, momenti di tensione: vandalizzata sede UniCredit - Volti coperti, giubbotti neri e fumogeni hanno caratterizzato il corteo che oggi ha visto la partecipazione di quasi mille persone in memoria di Davide “Dax” Cesare. Il militante del centro sociale di via Gola fu tragicamente ucciso la sera del 16 marzo 2003, vittima di un agguato nei pressi di un bar. La manifestazione, che […] L'articolo Corteo Dax Milano, momenti di tensione: vandalizzata sede UniCredit è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

A Milano sfila il corteo pro Palestina contro il raid di Israele a Gaza. Tensione davanti al consolato Usa - Milano, 18 marzo 2015 – Bandiere palestinesi al vento, slogan a favore dell'Intifada e accuse a Israele definito "Stato criminale". Un corteo pro Palestina ha attraversato le strade del centro di Milano, concludendosi in piazza Cairoli: i pro Pal hanno protestato per la fine della tregua con gli oltre 400 morti nei raid israeliani. Il corteo era partito al termine della manifestazione iniziata alle 20 in piazza Mercanti. 🔗ilgiorno.it

Il corteo a Milano per il 25 Aprile: le notizie in diretta | Oltre 90 mila in piazza Duomo, tensione tra i pro Pal e la Brigata Ebraica; 25 aprile, corteo a Milano: in testa Anpi e donne palestinesi. Tensione tra pro Pal e Brigata Ebraica; Il corteo di Milano. La tensione con i pro Pal. Poi la festa in piazza Duomo; Il 25 Aprile di Milano, si è mosso il corteo: dal raduno pro Pal alla partenza - FOTO. 🔗Cosa riportano altre fonti

Il corteo di Milano. La tensione con i pro Pal. Poi la festa in piazza Duomo - I manifestanti contestano la Brigata ebraica, ma alla fine c’è l’accordo . Il sindaco Sala attacca il governo: Bergoglio? Si era definito partigiano. 🔗quotidiano.net

25 aprile, corteo a Milano: in testa Anpi e donne palestinesi. Tensione tra pro Pal e Brigata Ebraica - Milano, 25 apr. (askanews) – Sono i delegati dell’Anpi insieme a 10 donne palestinesi ad occupare la prima fila del corteo a Milano per le celebrazioni dell’80esimo anniversario dalla Liberazione. E’ ... 🔗askanews.it

Corteo 25 Aprile a Milano: oltre 90mila in piazza, tensioni tra pro-palestinesi e Brigata Ebraica - Più di 90mila persone avrebbero preso parte al corteo del 25 aprile a Milano in un clima comunque non facile tra tensioni e contestazioni ... 🔗milano.cityrumors.it