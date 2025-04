Il confronto sulla città Quadro politico immobile puntare su meriti e bisogni

politico di Siena, offrono spunti di riflessione e scongelano un Quadro politico immobile, che oscura problemi e opportunità". Dopo l'intervento di Alfredo Monaci di Siena Ideale, sul tema del futuro della città dice la sua anche Mauro Marzucchi, una vita politica in consiglio comunale, già assessore e vicesindaco. Marzucchi parla ora di "un conservatorismo innocuo nei periodi "grassi", pericoloso e inutile oggi quando Siena deve indirizzare ogni sua energia per impostare un nuovo modello economico e sociale, avendo smarrito rendite di posizione locali e subìto le trasformazioni geopolitiche"Marzucchi si definisce un "riformista legato alla stagione politica dei meriti e dei bisogni, che oscurò gli "ismi" impostando un'azione moderna e deideologizzata dell'amministrazione anche locale.

