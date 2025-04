Il concerto regalato Bella ciao alla Scala È la festa di tutti

Scala che canta Bella ciao, due volte con staffetta dei direttori Francesco Muraca (che con la sinistra dirige pure il battimani del pubblico) e Bruno Nicoli che aveva inaugurato i bis con l'aria che fa venire i lucciconi a moltissimi italiani, anche digiuni d'opera, il verdiano "Va, pensiero".Ché, "chiariamo", il 25 Aprile "è la festa di tutti", esordisce il sovrintendente Fortunato Ortombina; e chiede e ottiene un minuto di silenzio per Papa Francesco prima di dare il via al concerto gratuito, prenotazioni sparite in una manciata di minuti e gente in fila per entrare dalle 17, un'ora prima dell'inizio, godendosi nell'attesa l'esibizione urbi et orbi della Banda degli ottoni e lo spettacolo del corteo ancora lontano da veder passare la coda davanti al Piermarini.

