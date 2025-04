Il Comune vieta la manifestazione Anpi per il 25 aprile ma si tiene lo stesso scatta la multa

Anpi locale è stata multata dalla polizia municipale per 566 euro per occupazione del suolo pubblico nella piazza dove ha tenuto l'iniziativa per il 25 aprile nonostante lo stop dell'amministrazione.La multa è stata elevata al presidente provinciale Giulio Balocchi. Il Comune nei giorni scorsi con una delibera urgente della giunta aveva revocato l'autorizzazione a poter occupare il Parco delle Crociere ma l'Anpi è andata lo stesso a fare la sua iniziativa.L'Anpi dopo il verbale ora medita di fare ricorso al Tar.Alla manifestazione organizzata dall'Anpi Costa d'Argento anche l'ex presidente del Senato Laura Boldrini: "Oggi – ha detto – è una data importante: si celebra l'80esimo anniversario della Liberazione dal nazifascismo, la più significativa Festa nazionale del nostro Paese.

