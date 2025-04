Il caso a San Ciriaco La scritta sul cestino è un’offesa ai disabili

scritta, su un cestino dell’immondizia che è collocato su un palo che sorregge anche il cartello per la sosta delle auto riservata agli invalidi, sta suscitando polemiche al duomo di San Ciriaco. Non è una parola bella quella riportata in stampatello perché c’è scritto "m..de".A notarla è stata Susanna Servadei, una cittadina anconetana che ha un fratello disabile di cui si prende cura. La scritta è apparsa venerdì Santo, nella piazzetta che si trova dov’è la cattedrale. Un’area dedicata al passeggio e anche al parcheggio, con un po’ di verde dove fermarsi anche all’ombra."Per noi caregiver e familiari che facciamo assistenza – dice Servadei – quella parola ci ferisce e ci dispiace anche che proprio su quel palo che ci indica il parcheggio riservato sia stato messo il cestino dei rifiuti. Ilrestodelcarlino.it - Il caso a San Ciriaco: "La scritta sul cestino è un’offesa ai disabili" Leggi su Ilrestodelcarlino.it Una, su undell’immondizia che è collocato su un palo che sorregge anche il cartello per la sosta delle auto riservata agli invalidi, sta suscitando polemiche al duomo di San. Non è una parola bella quella riportata in stampatello perché c’è scritto "m..de".A notarla è stata Susanna Servadei, una cittadina anconetana che ha un fratello disabile di cui si prende cura. Laè apparsa venerdì Santo, nella piazzetta che si trova dov’è la cattedrale. Un’area dedicata al passeggio e anche al parcheggio, con un po’ di verde dove fermarsi anche all’ombra."Per noi caregiver e familiari che facciamo assistenza – dice Servadei – quella parola ci ferisce e ci dispiace anche che proprio su quel palo che ci indica il parcheggio riservato sia stato messo ildei rifiuti.

Cosa riportano altre fonti

Torre le Nocelle: la tradizione del Falò di San Ciriaco accende la notte - Sabato 15 marzo, a partire dalle 20:30, Torre Le Nocelle ospiterà l'attesissimo Falò di San Ciriaco, un evento che celebra la tradizione e la cultura locale. La serata sarà animata dalla musica dal vivo dei Malaffare, seguita dal dj set di ElBako feat. Walter Vivarelli, per una notte all'insegna... 🔗avellinotoday.it

La Fiera di San Ciriaco sarà organizzata e gestita da Ancona Servizi. La Commissione dà parere favorevole - ANCONA – Questa mattina l’ottava commissione ha espresso parere favorevole a riguardo dell’affidamento in house dell’organizzazione e gestione della fiera di San Ciriaco. Il provvedimento verrà adesso discusso e, con ogni probabilità, deliberato a nel Consiglio comunale di domani. In sostanza da... 🔗anconatoday.it

Ancona, torna la Fiera di San Ciriaco: tutte le novità dell'edizione 2025 - Ancona, 22 aprile 2025 – Torna uno degli appuntamenti più attesi della città di Ancona: la Fiera di San Ciriaco, in programma dal 1 al 4 maggio, si presenta quest’anno con una veste rinnovata e un nuovo slogan, “da mare a mare”. Luoghi principali della fiera La fiera si snoderà lungo Viale della Vittoria, Piazza Cavour, Corso Garibaldi e Piazza Pertini, per concludersi idealmente in Piazza della Repubblica, dove si terrà la cerimonia ufficiale di consegna delle civiche benemerenze. 🔗ilrestodelcarlino.it

Il caso a San Ciriaco: La scritta sul cestino è un’offesa ai disabili; Presentazione dell'Itinerario Giubilare di Ancona e della Guida sulla Cattedrale di San Ciriaco; Diocesi: Ancona, presentato l’itinerario giubilare e la guida alla cattedrale di san Ciriaco; Domenica delle Palme, il Coro Ferretti in concerto al Duomo di San Ciriaco. 🔗Le notizie più recenti da fonti esterne