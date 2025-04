Il Calendimaggio si accende Presentata la super Giuria Competente e prestigiosa

Giuria del Calendimaggio che, con i loro giudizi, decideranno chi, tra Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, vincerà il Calendimaggio di Assisi 2025, in programma dal 7 al 10 maggio. "Una Giuria di alta qualità – il commento del presidente dell’Ente Calendimaggio, Stefano Venarucci, che prima della presentazione della Giuria ha fatto osservare un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco – con un curriculum prestigioso che sono sicuro sapranno giudicare con competenza lo spettacolo proposto dalle Parti, che da mesi lavorano per impressionare il pubblico e i giurati. Lanazione.it - Il Calendimaggio si accende. Presentata la super-Giuria: "Competente e prestigiosa" Leggi su Lanazione.it Lorenzo Donati, compositore e docente del Conservatorio "Benedetto Marcello" di Venezia; Élisabeth Crouzet-Pavan, storica e docente di storia del Medioevo all’Université Paris-Sorbonne; Maurizio Zaccaro, regista, produttore, scrittore, sceneggiatore, fotografo, vincitore del David di Donatello per il miglior regista esordiente con il film "Dove comincia la notte". Sono i componenti delladelche, con i loro giudizi, decideranno chi, tra Magnifica Parte de Sotto e Nobilissima Parte de Sopra, vincerà ildi Assisi 2025, in programma dal 7 al 10 maggio. "Unadi alta qualità – il commento del presidente dell’Ente, Stefano Venarucci, che prima della presentazione dellaha fatto osservare un minuto di silenzio per ricordare Papa Francesco – con un curriculum prestigioso che sono sicuro sapranno giudicare con competenza lo spettacolo proposto dalle Parti, che da mesi lavorano per impressionare il pubblico e i giurati.

Se ne parla anche su altri siti

Presentata al pubblico la Alto Degano servizi, ora l'obiettivo è coinvolgere i giovani - Nella giornata di ieri mercoledì 16 aprile la presentazione al pubblico, nella sala consiliare del Comune di Forni Avoltri e con oltre cinquanta partecipanti, della nuova cooperativa Alto Degano servizi. Presenti il consigliere regionale Emanuele Ferrari, il vicesindaco di Forni Avoltri Paolo... 🔗udinetoday.it

Eiko Power accende il Fuorisalone 2025: arte, energia e sostenibilità - In occasione della Milano Design Week, EIKO POWER, azienda italiana leader nel settore delle batterie e dei sistemi intelligenti per la gestione dell’energia, sarà protagonista al Fuorisalone con un evento esclusivo su invito presso ON House Milano (zona San Babila), dal 7 al 13 aprile.Una partecipazione che va oltre la tecnologia per raccontare un nuovo modo di intendere l’energia sostenibile: come espressione di bellezza, creatività e cambiamento. 🔗.com

Marche, presentata l’edizione 2025 della festa di scienza e filosofia in tandem con l’Umbria - E’ giunta alla quattordicesima edizione la ‘Festa di Scienza e di Filosofia. Virtute e Canoscenza’ dedicata a ‘Intelligenze; Circolarità; Avvenire’ in programma dal 10 al 13 aprile tra Foligno e Fabriano, città che per il terzo anno consecutivo fa parte del progetto lanciato ormai 14 anni fa dal Laboratorio di Scienze Sperimentali di Foligno. Filosofia e scienza in un festival “Una bella occasione di riflessione e approfondimento scientifico e filosofico ricco di proposte e progettualità – sottolinea l’assessore alla Cultura Chiara Biondi alla presentazione di oggi nella sede regionale – In ... 🔗lapresse.it

“Calendimaggio“ più vicino . Oggi Echo la Primavera - ASSISI Verso l’edizione 2025 del Calendimaggio di Assisi, in programma dal 7 al 10 maggio: oggi è il giorno di... ASSISI Verso l’edizione 2025 del Calendimaggio di Assisi, in programma dal 7 ... 🔗lanazione.it