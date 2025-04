Il Botellon in piazza Leonardo patrocinato dal Comune il centrodestra non ci sta

Comune ha deciso di concedere il patrocinio all’edizione primaverile e autunnale del “Botellon”, la festa a basa di musica dance e alcol promossa ed organizzata dall’Associazione Crea Productions, che si svolgerà il 9 e 10 maggio e il 10 e 11 ottobre in piazza Leonardo da Vinci, di fronte alla sede del Politecnico. Un patrocinio che è contestato da Lega e Forza Italia in Comune, preoccupate anche dalle stime, che sembrano al ribasso, sulla partecipazione dei giovani alle quattro serate del Botellon: attese 5 mila persone a evento. Nelle precedenti edizioni si sono registrate anche 10 mila partecipanti a serata.In una piazza con un’area verde e case poche distanti. È polemica, dunque, ancora una volta. Non tutti, infatti, gradiscono i Botellon, fin dai tempi in cui erano feste spontanee in piazza Leonardo da Vinci, senza un’organizzazione così certosina e senza il patrocinio del Comune. Ilgiorno.it - Il Botellon in piazza Leonardo patrocinato dal Comune, il centrodestra non ci sta Leggi su Ilgiorno.it Milano, 26 aprile 2025 – Ci risiamo. Ilha deciso di concedere il patrocinio all’edizione primaverile e autunnale del “”, la festa a basa di musica dance e alcol promossa ed organizzata dall’Associazione Crea Productions, che si svolgerà il 9 e 10 maggio e il 10 e 11 ottobre inda Vinci, di fronte alla sede del Politecnico. Un patrocinio che è contestato da Lega e Forza Italia in, preoccupate anche dalle stime, che sembrano al ribasso, sulla partecipazione dei giovani alle quattro serate del: attese 5 mila persone a evento. Nelle precedenti edizioni si sono registrate anche 10 mila partecipanti a serata.In unacon un’area verde e case poche distanti. È polemica, dunque, ancora una volta. Non tutti, infatti, gradiscono i, fin dai tempi in cui erano feste spontanee inda Vinci, senza un’organizzazione così certosina e senza il patrocinio del

