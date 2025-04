Il boss del Barcellona Slams il Real Madrid Condotta verso l’arbitro finale della Copa del Rey

Barcellona Hansi Flick si è scagliato contro la campagna pubblica in corso del Real Madrid che mi ha preso di mira i funzionari delle partite, chiamando le loro azioni irrispettose e dannose nell'accumulo della finale della Copa del Rey.Le ultime critiche basate sui media del Real Madrid agli arbitri spagnoli si sono intensificati questa settimana, facendo una intensa pressione sulla squadra di officiaggio assegnata alla finale a Siviglia.Secondo quanto riferito, il contraccolpo ha influenzato sia l'arbitro Ricardo de Burgos Bengoetxea che il var Pablo Gonzalez Fuertes così profondamente che uno è stato ridotto a lacrime prima della partita.I due funzionari hanno tenuto una conferenza stampa insolita prima della finale, durante la quale Gonzalez Fuertes ha affrontato il bilancio personale dell'ostilità.

