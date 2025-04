Il 25 Aprile a Milano abbraccio fra generazioni Noi per nulla sobri

Milano, 26 Aprile 2025 – Da soli, con gli amici o a braccetto con i nonni. I giovani, alla manifestazione del 25 Aprile, ci sono e lo rivendicano. Se ne accorgono anche coloro che hanno sfilato in decine di cortei e che continuano a venire, anche reggendosi a una stampella. Come Bruna, che insieme al compagno Stefano osserva la folla a Porta Venezia. Entrambi hanno 79 anni. "L'invito alla 'sobrietà' ha ottenuto l'effetto contrario" dicono sorridendo.Tra i ragazzi, alcuni sono schierati politicamente, come Tommaso, 24 anni, attivista: "Dobbiamo difendere la libertà, un diritto che dei nostri coetanei, quasi un secolo fa, hanno ottenuto lottando contro il nazifascismo e mettendo a rischio la propria vita". Sara Scebba, 25 anni, consigliera comunale a Cinisello, aggiunge: "Non dobbiamo lasciare che quelle pagine di storia restino carta stampata, è nostro compito farle rivivere e rinnovare la Resistenza".

