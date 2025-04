I sondaggi politici mostrano una guerra a sinistra tonfo di Schlein Conte festeggia

sondaggi elettorali mostrano come nonostante il governo a trazione Meloni navighi in acque piuttosto agitate, fra dazi e riarmo, il partito della premier col cuore a destra continua a convincere: oggi Fratelli d'Italia vale infatti il 29,5%, avendo incassato il +0,1% rispetto all'ultima rilevazione.Sul podio dei grandi partiti troviamo la lotta fra cugini progressisti: il Partito Democratico di Elly Schlein cala a quota 21,8%, perdendo il -0,6%. Tutto a vantaggio del Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che avanza al 12,5%, portando a casa il +0,5%. I dati sono ricavati dall'ultima Supermedia Youtrend per Agi.Chi sale e chi scende nei sondaggi oggiLa rilevazione evidenzia la media degli ultimi 15 giorni, ponendola a confronto con i sondaggi elettorali pubblicati due settimane prima (mentre qui, invece, è possibile trovare i numeri dei sondaggi politici relativi alla settimana passata):Fratelli d'Italia – 29,5% (+0,1%);Partito Democratico – 21,8% (-0,6%);Movimento 5 Stelle – 12,5% (+0,5%);Forza Italia – 9,6% (+0,1%);Lega – 8,7% (+0,1%);Alleanza Verdi e sinistra – 6,3% (+0,3%);Azione – 3,4% (-0,1%);Italia Viva – 2,3% (-0,1%);+Europa – 1,9% (=);Noi Moderati – 1% (=).

