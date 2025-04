I residenti a Piantedosi Accordi naufragati La Prefettura convoca Diocesi sindaco e Asl

Piantedosi reclamando interventi e controlli promessi, del vescovo Tardelli, che garantisce l’impegno della Diocesi per la parrocchia, e della Prefettura che per lunedì pomeriggio ha convocato un tavolo alla presenza del vescovo, delle forze di polizia, del sindaco di Pistoia Alessandro Tomasi e dell’Asl. Il Comitato per Vicofaro ha inviato la lettera indirizzata al ministro, per conoscenza, tra gli altri, anche al prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, al sindaco e al vescovo stesso. Ne riportiamo alcuni brani: "Gli Accordi presi con le autorità locali e con il vescovo per riportare legalità e sicurezza nel nostro quartiere stanno naufragando. Dopo il tavolo di confronto avevamo percepito un possibile cambiamento. Lanazione.it - I residenti a Piantedosi: "Accordi naufragati". La Prefettura convoca. Diocesi, sindaco e Asl Leggi su Lanazione.it Su Vicofaro sono puntati gli occhi del Comitato, che ha scritto al ministro dell’Internoreclamando interventi e controlli promessi, del vescovo Tardelli, che garantisce l’impegno dellaper la parrocchia, e dellache per lunedì pomeriggio hato un tavolo alla presenza del vescovo, delle forze di polizia, deldi Pistoia Alessandro Tomasi e dell’Asl. Il Comitato per Vicofaro ha inviato la lettera indirizzata al ministro, per conoscenza, tra gli altri, anche al prefetto di Pistoia, Licia Donatella Messina, ale al vescovo stesso. Ne riportiamo alcuni brani: "Glipresi con le autorità locali e con il vescovo per riportare legalità e sicurezza nel nostro quartiere stanno naufragando. Dopo il tavolo di confronto avevamo percepito un possibile cambiamento.

Su altri siti se ne discute

Lega, Salvini confermato segretario per la terza volta: “Pronto a tornare al Viminale”, per Piantedosi ipotesi candidatura in Campania - confermate le anticipazioni del GdI - Matteo Salvini è stato confermato Segretario della Lega per la terza volta e dichiara di essere pronto a tornare al Viminale. Per il ministro Piantedosi l’ipotesi è la candidatura in Campania Matteo Salvini è stato riconfermato Segretario alla guida della Lega. Il Congresso federale del parti 🔗ilgiornaleditalia.it

Piantedosi: In Dl Sicurezza previste bodycam per agenti, molto attese - (Agenzia Vista) Roma, 04 aprile 2025 "Nel Dl sicurezza prevediamo bodycam per il personale delle forze di polizia, uno strumento molto atteso e molto richiesto dal personale delle forze di polizia. Lo sottolineo, perché è una vocazione alla trasparenza, per documentare in trasparenza situazioni più critiche dei loro interventi". Lo ha annunciato il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, durante la conferenza stampa al termine del Consiglio dei Ministri. 🔗iltempo.it

Tentato furto in gioielleria a Capaccio Scalo: ladri messi in fuga dall’allarme e dai residenti - Fallisce il colpo notturno in una gioielleria situata nel centro di Capaccio Scalo. Intorno alle 4 del mattino di mercoledì 26 marzo, alcuni malviventi hanno cercato di introdursi nell’attività commerciale tagliando in due la saracinesca e sfondando una delle porte d’ingresso. Secondo quanto riportato da stiletv.it e da salernonotizie.it, un complice armato faceva da palo nei pressi della rotatoria vicina. 🔗zon.it

Piantedosi, accordi con Abi e Poste contro truffe agli anziani - Gli accordi avranno una durata di tre anni, con possibilità di rinnovo alla scadenza. 🔗ansa.it

I residenti della stazione: «Delusi da Piantedosi» - Reggio Emilia «Il ministro Piantedosi ci ha deluso ed amareggiato». Non si fa attendere la reazione del comitato di residenti di viale Quattro Novembre dopo la partecipazione del ministro dell ... 🔗msn.com