I quadri dei Grovignani protagonisti della mostra L’Anima e il volto

della Galleria del Monte, in corso Garibaldi 41, ci sarà l'inaugurazione della seconda. Forlitoday.it - I quadri dei Grovignani protagonisti della mostra 'L’Anima e il volto' Leggi su Forlitoday.it Prosegue il viaggio artistico dell’Associazione Artem Romagna presieduta da Eleonora Betulla, in collaborazione con Acli Lamberto Valli presidentessa Alessandra Righini. Il 3 maggio alle 10:30 presso gli spaziGalleria del Monte, in corso Garibaldi 41, ci sarà l'inaugurazioneseconda.

