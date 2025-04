I nostalgici tornano a Predappio per ricordare la morte di Mussolini

nostalgici si ritroveranno a Predappio per commemorare l'anniversario della morte di Benito Mussolini, con il corteo che dalla piazza del paese raggiungerà il cimitero di Sant Cassiano dove si trova la cripta di Mussolini. L'organizzazione della manifestazione è nelle mani di Angela Di. Forlitoday.it - I nostalgici tornano a Predappio per ricordare la morte di Mussolini Leggi su Forlitoday.it Domenica isi ritroveranno aper commemorare l'anniversario delladi Benito, con il corteo che dalla piazza del paese raggiungerà il cimitero di Sant Cassiano dove si trova la cripta di. L'organizzazione della manifestazione è nelle mani di Angela Di.

Approfondimenti da altre fonti

Los Angeles 2028: ai Giochi tornano baseball, cricket e lacrosse - AGI - I Giochi olimpici estivi di Los Angeles 2028 (LA2028) segneranno un forte impegno per l'innovazione e la parità di genere. L'Esecutivo del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) riunitosi a Losanna in Svizzera, ha approvato il programma sportivo dei Giochi di Los Angeles confermando i cinque sport proposti dal comitato organizzatore locale, ovvero baseball/softball (ritorno dopo otto anni), cricket (ritorno dopo 128 anni), flag football, lacrosse (ultima edizione nel 1948) e squash. 🔗agi.it

Tornano i “Campi Museali Pasquali” - Arezzo, 2 aprile 2025 – Per le Festività Pasquali la Casa Museo dell’Antiquariato Ivan Bruschi, il Museo dei Mezzi di Comunicazione, il Museo della Fraternita dei Laici e il Museo Archeologico Nazionale Gaio Cilnio Mecenate e Anfiteatro romano propongono, con un progetto didattico comune, i “Campi Museali Pasquali”. I quattro musei rinnovano la loro sinergia per offrire ad un massimo di 15 bambini fra i 6 e gli 11 anni l’opportunità di trascorrere una parte delle vacanze di Pasqua scoprendo ogni giorno un diverso luogo, attraverso percorsi, attività e laboratori scientifici e artistici. 🔗lanazione.it

Paese mignon, grande piano. A Maccastorna tornano in auge hotel e officina sulla ciclabile - MACCASTORNA (Lodi) Il paese più piccolo del Lodigiano pensa in grande: ritorna prepotentemente in auge infatti il progetto di realizzazione di una struttura polifunzionale con ostello e ciclofficina ad alto livello di digitalizzazione, inserito sulla ciclovia Vento. Sorgerebbe sulle ceneri dell’ex casello idraulico, che era di proprietà del Demanio. Già un paio di anni fa sembrava che il piano dovesse decollare: ora riprende forza con costi più importanti, che oltrepassano i tre milioni. 🔗ilgiorno.it

Su questo argomento da altre fonti

I nostalgici tornano a Predappio per ricordare la morte di Mussolini; A Predappio si ricorda la nascita di Mussolini: i nostalgici del fascismo in corteo; A Predappio ritrovo nostalgici per ricordare marcia su Roma; Oltre 3 mila persone a Predappio per ricordare la Marcia su Roma: «Siamo anticipatori del futuro. 🔗Approfondimenti da altre fonti

In 2.000 a corteo nostalgici a Predappio - PREDAPPIO (FORLI'-CESENA), 28 OTT - Una folla di 'nostalgici', stimata sulle 2.000 presenze, ha partecipato in mattinata a Predappio alla ricorrenza della 'Marcia su Roma', che il 28 ottobre 1922 ... 🔗lagazzettadelmezzogiorno.it